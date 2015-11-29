کشورهای ۱+۵ بین برجام یا باز ماندن پی ام دی یکی را انتخاب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در دانشگاه شهید بهشتی، ضمن شرکت در مراسم پاسداشت مقام شهید و شهادت که در سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری و ۱۲۳ شهید والامقام این دانشگاه برگزارشد، در جمع دانشجویان و دانشگاهیان سخنرانی کرد.

شمخانی با اشاره به نقش برجسته شهدای عرصه علم و دانش در مسیر تعالی و پیشرفت کشور، تلاش دشمنان برای به شهادت رساندن نخبگان و دانشمندان را نشانه روشنی از عزم آنان برای مقابله با رشد انقلاب اسلامی دانست.

وی ترور دانشمندان و نخبگان را مصداق مقابله سخت با پیشرفت علمی و سد نمودن مسیر توسعه عنوان کرد و اظهار داشت: امروز دشمنان با ناامید شدن از مقابله سخت با جمهوری اسلامی ایران به استفاده از روشهای مقابله نرم بویژه بهره گیری از حربه نفوذ روی آورده اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری مسئولیت دانشجویان و اساتید دانشگاه ها به عنوان دیدبانان فرهنگی و علمی کشور تصریح کرد؛ دانشجویان و دانشگاهیان کشور باید چون گذشته با شور و شعور، ابتکار، قدرت خلاقیت و استعدادسرشارایرانی در مسیر شناسایی ورفع معظلات اصلی کشور گام برداشته و یاری دهنده کشور در مسیر حل مشکلات اصلی باشند.

وی با اشاره به چالشهای اقتصادی پیش روی کشور و ضرورت مواجهه علمی و هوشمندانه با آن خاطر نشان ساخت: ورود دانشجویان به نظریه پردازی در مورد چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تبدیل علم به ثروت و افزایش توان کشور مسئله ای ضروری است.

دریابان شمخانی گفت: قطعنامه های اخیر در مورد وضعیت حقوق بشر کشور و سوریه نشان داد ماهیت دشمن تغییر ناپذیر است و این تقابل ماهیتی به خاطر مواضع، ارزشها و دیدگاه مکتبی و انقلابی ماست.

وی ادامه داد: تنها راه برای کاهش شدت تقابل دشمنان ناامید کردن آنان از امکان دست کشیدن از ارزشها و تغییراصول انقلاب اسلامی به معنای ضد نفوذ بودن جامعه ایرانی است.

علی شمخانی در ادامه با تشریح آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی، یکی از منابع قدرت نظامهای سیاسی را امکان ارایه راه حل های اصولی ومنطقی برای ل و فصل بحرانهای منطقه ای و بین المللی عنوان کرد واظهار داشت: راه حل ما برای فلسطین، سوریه، یمن و بحرین دارای یک منطق همه فهم و عرفی است که عبارت است از تعیین کننده بودن دموکراسی و رای مردم در همه جا به گونه ای که مردم هر کشورامکان تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود را داشته باشند

وی با محکوم کردن جنایات ضد بشری سعودی ها در یمن طی چند ماه گذشته تاکید کرد؛ این مسیر انحرافی که کشوری بتواند فارغ از معیارهای پذیرفته شده بین المللی برای کشور دیگری تصمیم بگیرد و برای اعمال نظر خود هزاران کشته به آن کشور تحمیل کند با هیچیک از اصول انسانی، حقوقی و عرفی قابل توجیه نیست.

نماینده مقام معظم رهبری با تشریح ابعاد مختلف انتفاضه جدید فلسطین گفت: مردمی که نزدیک به ۷۰ سال با وسایل ساده و ابتدایی وبدون هیچ حمایتی از حقوق خود و کشورشان دفاع می کنند شکست ناپذیرند.

شمخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، پاسداشت قیام اباعبدالله الحسین (ع) را موضوعی انسانی و جهان شمول عنوان کرد و افزود: باید با استفاده از فرصت کنگره عظیم اربعین که مسلمانان شیعه وسنی وحتی سایر ادیان الهی در آن حضوری گسترده دارند، زمینه نهادینه شدن فرهنگ مبارزه جهانی با ظلم، بی عدالتی و تبعیض فراهم شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضوع اجرای برجام و نحوه پیگیری مطالبات رهبری در زمینه لزوم بسته شدن پی. ام. دی و گزارش اخیر مدیرکل آزانس گفت: مختومه شدن مسائل گذشته در گرو صدور قطعنامه شورای حکام آژانس و در ردیف تعهدات ۱+۵ است.

شمخانی گفت: بدون مختومه شدن پرونده مربوط به مسایل گذشته امکان اجرای برجام وجود نداشته و ۱+۵ باید بین برجام و یا باز ماندن پرونده موسوم به پی. ام. دی یکی را انتخاب کنند.

وی افزود؛ گزارش آژانس نیز نشان داد که هیچ انحرافی در مسیر فعالیت های صلح آمیز کشور وجود ندارد و ادعای ناتوانی در اظهار نظر درباره فعالیت های اظهار نشده نیز اساسا ادعایی غیر حقوقی و تکراری است.