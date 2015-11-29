دولت به دنبال پیروز کردن هیچ جناحی در انتخابات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل استانداری فارس، حسينعلی اميری در همايش منطقه ای آموزشی و توجيهی دست اندركاران ستاد انتخابات، فرمانداران و بخشداران استان های فارس و بوشهر اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نظارت اطلاعی، تاسيسی، استصوابی، تقنينی و مالی بر دولت دارد و در همه حوزه ها، اجازه قانون گذاری و نظارت دارد.

وی با بيان اين كه بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسي اداره امور بر عهده مردم قرار گرفته و تمام امور كشور با رای آنان شكل مي گيرد افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به هيچ مقامی اجازه انحلال مجلس شورای اسلامی را نداده است و اين مسئله، به خواست امام راحل(ره) بود.

معاون پارلمانی و قائم مقام وزير كشور با اشاره به اين كه چهار گونه نظام رياستی، نيمه رياستی- نيمه پارلمانی، پارلمانی و هيات مديره ای در دنيا وجود دارد، ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ايران منطبق بر هيچ كدام از اين مدل ها نيست، زيرا اختيارات فراواني به پارلمانی داده است.

اميری تصريح كرد: هرگاه مجلس از نمايندگان فرهيخته، دانشمند و نخبگان شكل گرفته، كار اداره دولت و كشور به خوبی پيش رفته است و در غير اين با مشكل روبرو شده ايم.

سخنگوی وزارت كشور با بيان اين كه مجلس حق نظارت و قانون گذاری در همه امور را دارد و وجود حتی يك نماينده نامطلوب در مجلس شورای اسلامی، برای كشور دردسر ساز است، افزود: مجريان انتخابات بايد بدانند سرنوشت كشور در ابعاد مختلف به دست آن ها سپرده شده است.

وی با اشاره به اين كه رئيس جمهوری تاكيد فراوانی بر لزوم قانون گرايی در اداره كشور به ويژه در امر انتخابات دارد تاكيد كرد: هر كار غيرقانونی از نظر دولت مردود است و هيچ يكی از مجريان نبايد از بی طرفی خارج شوند، زيرا همانگونه كه روحانی تصريح كرده است، دولت به دنبال پيروز كردن هيچ جناحی در انتخابات نيست.

معاون پارلمانی و قائم مقام وزير كشور با بيان اين كه مشاركت حداكثری مردم در انتخابات يكی از اصول مورد توجه وزارت كشور در برگزاری انتخابات است، اظهار داشت: بر اين اساس فعال كردن همه جريان های سياسی، احزاب و گروه ها، ساماندهی هيات های اجرايی قوی، متدين، بی طرف و خوشنام و همچنين تزريق دائمی اين حس كه هيات های اجرايی امانت دار مردم هستند، مورد توجه وزارت كشور قرار دارد.

اميری با اشاره به اين كه تهيه و تنظيم ساز و كارهای قانونی، شرايط برگزاری انتخابات آزاد و سالم را به مردم نويد می دهد، گفت: با احزاب و جريان های سياسی به طور يكسان برخورد خواهيم كرد و اعلام می كنيم مجريان انتخابات دين خود را براي دنيای خود و ديگران نمي دهند اين حس در فراهم كردن مشاركت حداكثری مردم بسيار مهم است.

سخنگوی وزارت كشور با تاكيد بر اين كه نبايد اجازه اعمال خلاف قانون را به هيچ كس بدهيم و با قاطعيت و تدبير جلوی تخلفات را خواهيم گرفت، تصريح كرد: بايد به گونه ای عمل كنيم كه كليد واژه اين دور از انتخابات، قانون باشد.

وی بر آشنايی كامل مجريان انتخابات با قوانين و آئين نامه های انتخابات و حدود وظايف و اختيارات مجريان و ناظران تاكيد كرد و ادامه داد: ما امانت دار مردم هستيم و بايد به قانون و آئين نامه مسلط باشيم تا بتوانيم به خوبی وظايف خود را انجام دهيم.

معاون پارلمانی و قائم مقام وزير كشور تعيين قانون به عنوان تنها مرجع برای بررسی اختلاف نظرها را يكی از محورهای مورد توجه وزارت كشور براي برگزاری انتخابات برشمرد و افزود: در معارف اسلامی آبروی مومن از كعبه بالاتر است و ما بايد مراقب حيثيت و آبروی مردم به ويژه در بررسی و تائيد صلاحيت ها باشيم و اجازه ندهيم كسی بر اثر قصور و تقصير ما رد صلاحيت شود، بر اين اساس هماهنگی با مراجع چهارگانه به منظور صيانت از حقوق مردم بايد در مراحل ابتدايی برگزاری انتخابات مورد توجه مجريان قرار داشته باشد.

اميری با تاكيد بر اصل تفكيك اجرا با نظارت بر انتخابات تصريح كرد: تعامل ضابطه مند ميان مجريان انتخابات با گروه های نظارت و همكاری و احترام متقابل با ناظرين شورای نگهبان می تواند تبعات مثبت بسيار زيادی به دنبال داشته باشد، زيرا به تجربه ثابت شده است كه اعتماد ميان هيأت های اجرايی و نظارت باعث مي شود كار انتخابات به خوبی پيش رود.

سخنگوی وزارت كشور با بيان اين كه آموزش نفرات برگزار كننده انتخابات از اهميت بسيار بالايی برخوردار است، گفت: كار برگزاری انتخابات امری بسيار حساس و پيچيده است و اين فرايند هرگز به عقب بر نمی گردد، بنابراين بايد بسيار مراقب باشيم تا حقوق مردم تضييع نشود.

وی تصريح كرد: سياست ما در برگزاری انتخابات بر اساس تاكيد وزير كشور، حفظ آرامش جامعه است و در جريان برگزاری انتخابات به هيچ وجه نبايد آرامش كشور به هم بخورد.