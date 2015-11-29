اربعین مانور قدرت اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یک‌شنبه در دیدار مسئول برگزاری جشنواره هنرهای آسمانی با وی، به اربعین حسینی(ع) اشاره کرد و ابراز داشت: اربعین یک جریان مقطعی و موقت نیست بلکه مدرسه و مکتبی است که باید از آن درس و الهام گرفت.

وی ادامه داد: اربعین مکتبی است که می‌تواند ۲۰ میلیون انسان را در یک نقطه جمع کند و در هیچ جای دنیا این قدرت و جذابیت وجود ندارد که بتواند چنین اجتماعی را ایجاد کند.

استاد برجسته حوزه، اربعین را مانور و یک قدرت اسلامی توصیف کرد و گفت: این قدرت اسلام و تشیع است که می‌تواند ۲۰ میلیون را مدیریت کند در حالی که در عربستان نتوانستند ۲ میلیون نفر را مدیریت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هنر دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند توجه‌ها را به خود جلب کند بیان کرد: خداوند طوری انسان را آفریده است که به سمت زیبایی کشیده شده و به هنر علاقمند است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه علمای بزرگ نوعا شاعر و هنرمند بودند، عنوان کرد: امام راحل از لحاظ هنر و ذوق بسیار قوی بودند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در زمینه هنر در اولین گام باید ادبیات قوی باشد، بیان داشت: باید دید افرادی که در زمینه هنر گام برمی‌دارند چه اندازه در زمینه ادبیات قوی هستند و قلم و بیان آنها به چه شکل است.

مسئول برگزاری جشنواره هنرهای آسمانی نیز در این دیدار به برگزاری چهارمین دوره برگزاری این جشنواره در بهمن‌ماه سال‌جاری اشاره کرد و گفت: داستان نویسی، شعر و پژوهش و بخش ویژه دفاع مقدس موضوعات برگزاری این دوره از جشنواره است.

حجت الاسلام محمود ملکدار ادامه داد: فراخوان ارسال آثار به جشنواره آغاز شده و شرکت کنندگان تا پایان آذرماه فرصت دارند تا آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.