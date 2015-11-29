  1. استانها
  2. قم
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۵

آیت الله جوادی آملی:

مراسم اربعین نباید با بی‌قانونی همراه باشد

مراسم اربعین نباید با بی‌قانونی همراه باشد

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: رعایت قانون اصل است و کسی که برای رفتن به مراسم اربعین حسینی بی‌قانونی کند به جای اینکه ثواب ببرد می‌تواند مشکل ساز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه باید از هر فرصتی بهترین بهره را برد، گفت: اربعین حسینی(ع) فرصتی است که باید از آن بهترین استفاده و بهره را برد.

وی گفت: رعایت قانون اصل است و کسی که برای رفتن به مراسم اربعین حسینی بی‌قانونی کند به جای اینکه ثواب ببرد می‌تواند مشکل ساز باشد.

استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: بنابر پیام قرآن کریم، کشوری که خون داده باید میوه طیب و طاهر داشته باشد و باند بازی و اختلاس با فرهنگ شهادت سازگار نیست، لذا کسانی که به زیارت اربعین می‌روند باید خود را از این پلیدی‌ها بزایند و این هدف زیارت است.

وی با بیان اینکه زیارت‌ها برای این است که جلوی کارهای باطل را در انسان بگیرد و پیام زیارت‌ها آن است که جوامع را طیب و طاهر سازند، گفت: در زیارت اربعین داریم که خون دادیم که مردم را عاقل و عالم کنیم و اداره چنین کشوری که طیب و طاهر باشد آسان است.

وجود بانک‌های ربوی جنگ با قرآن است

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه این قرآن است که می‌تواند کشور را طیب و طاهر سازد، اظهار داشت: وجود بانک‌های ربوی جنگ با قرآن است و بانک‌ها باید حافظ مال مردم و حامی تولید باشند.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: زمانی که امام(ره) و رهبر معظم انقلاب فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند راست گفته‌اند و در حالی که آمریکایی‌ها بگویند گزینه نظامیشان روی میز است، برخی کارهای ربوی و سودهای ۲۰ درصد و ۳۰ درصد خود یک جنگ در داخل کشور است.

کد مطلب 2983801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها