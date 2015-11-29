به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه باید از هر فرصتی بهترین بهره را برد، گفت: اربعین حسینی(ع) فرصتی است که باید از آن بهترین استفاده و بهره را برد.

وی گفت: رعایت قانون اصل است و کسی که برای رفتن به مراسم اربعین حسینی بی‌قانونی کند به جای اینکه ثواب ببرد می‌تواند مشکل ساز باشد.

استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: بنابر پیام قرآن کریم، کشوری که خون داده باید میوه طیب و طاهر داشته باشد و باند بازی و اختلاس با فرهنگ شهادت سازگار نیست، لذا کسانی که به زیارت اربعین می‌روند باید خود را از این پلیدی‌ها بزایند و این هدف زیارت است.

وی با بیان اینکه زیارت‌ها برای این است که جلوی کارهای باطل را در انسان بگیرد و پیام زیارت‌ها آن است که جوامع را طیب و طاهر سازند، گفت: در زیارت اربعین داریم که خون دادیم که مردم را عاقل و عالم کنیم و اداره چنین کشوری که طیب و طاهر باشد آسان است.

وجود بانک‌های ربوی جنگ با قرآن است

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه این قرآن است که می‌تواند کشور را طیب و طاهر سازد، اظهار داشت: وجود بانک‌های ربوی جنگ با قرآن است و بانک‌ها باید حافظ مال مردم و حامی تولید باشند.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: زمانی که امام(ره) و رهبر معظم انقلاب فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند راست گفته‌اند و در حالی که آمریکایی‌ها بگویند گزینه نظامیشان روی میز است، برخی کارهای ربوی و سودهای ۲۰ درصد و ۳۰ درصد خود یک جنگ در داخل کشور است.