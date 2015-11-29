به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان عصر امروز یکشنبه با حضور جمعی از شخصیت های سیاسی و اقشار مختلف مردم در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی همچون محمد جواد ظرف، عباس عراقچی، غلامعلی حداد عادل، محمدعلی ابطحی، سردار اشتری فرمانده ناجا، حجت الاسلام سیدرضا اکرمی، مصطفی کواکبیان، مرتضی تمدن، حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، غلامرصا مصباحی مقدم، سید محمود دعایی، سید اوحدی، عزت الله ضرغامی، جلیلی، نماینده سازمان ملل در ایران، کمال خرازی، مرتضی سرمدی، سعید جلیلی، سید مهدی هاشمی نماینده تهران در مجلس، علی باقری، حسین شیخ الاسلام، محمد نبی حبیبی، منوچهر متکی، محمد حسین صفارهرندی، علی اصغر سلطانیه نماینده سابق ایران در آژانس اتمی، بهروز کمالوندی و حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور حضور داشتند.