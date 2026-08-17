به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر دوشنبه در نشست کارگروه آرد، نان و گندم استان با اشاره به دریافت نامه‌ای از وزارت کشور، از ارسال تخلفات هشت‌گانه به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: بر اساس تعداد تخلفات ثبت‌شده و متناسب با آیین‌نامه از حداقل دو برابر جریمه تا ابطال پروانه برای متخلفان تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در خصوص نانوایی‌های مشمول سهمیه عشایر اظهار داشت: با مدیریت فرمانداران در شهرستان‌ها جلسات پایش برگزار می‌شود تا افرادی که در زمره عشایر نیستند از فهرست خارج و عشایر جامانده به لیست اضافه شوند و مازاد سهمیه نیز در اختیار فرماندار قرار می‌گیرد تا به نانوایی‌های نیازمند در حوزه مدیریت همان شهرستان اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ساماندهی نانوایی‌های آزادپز، تصریح کرد: این مراکز ملزم به دریافت کارتخوان بانکی هستند و از امروز فروش نان بدون دستگاه پوز یا کارتخوان بانکی کاملاً ممنوع و محدود خواهد شد.

وی با اشاره به ممنوعیت "پخت دو نان در یک نان"، افزود: ادغام خمیر دو نان و عرضه آن به قیمت دو نان ممنوع است، چراکه علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کننده، بار روانی منفی برای جامعه ایجاد می‌کند و به زحمات نانوایان لطمه می‌زند.

عسکری تأکید کرد: نانوایی‌هایی که مجوز آرد یارانه‌ای دارند به هیچ وجه حق استفاده از آرد آزاد را ندارند و هیچ شخص و خانواده نزدیک وی نیز مجاز به فعالیت هم‌زمان در دو بخش آزادپز و یارانه‌ای نخواهد بود تا زمینه بروز تخلف و فروش آرد یارانه‌ای به قیمت آزاد از بین برود.

وی اولویت اصلی این طرح را تشدید نظارت‌ها دانست و از دستگاه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اصناف، تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف خواست نظارت‌های میدانی را افزایش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کیفیت مطلوب نان در استان گفت: با وجود کیفیت خوب نان در یاسوج و کهگیلویه‌ و بویراحمد، متأسفانه در برخی رسانه‌ها برعکس نشان داده می‌شود که همین امر لزوم توجه بیشتر به نظارت را دوچندان می‌کند.

وی اعلام کرد: تصمیم‌گیری در خصوص آرد و نان منحصراً در شورای آرد و نان شهرستان‌ها به ریاست فرماندار انجام می‌شود و مصوبات شهرستان‌ها برای اجرایی شدن باید از طریق نشست استانی پیگیری و به تأیید نهایی برسد.