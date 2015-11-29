تیم والیبال «متین دامغان» مقابل «شهرداری اراک» به زانو درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در سه دور با نتایج ۲۴-۲۲، ۲۵-۲۳ و ۲۵-۲۱ به نفع تیم شهرداری اراک پایان یافت.

تیم والیبال شهرداری اراک که اولین پیروزی خود را مقابل تیم والیبال پاس خراسان تجربه کرده بود با برتری مقابل تیم والیبال متین دامغان در این فصل دومین برد خود را در کارنامه ثبت کرد.

تیم والیبال شهرداری اراک مقابل تیم والیبال متین دامغان موفق شد با نتیجه سه بر صفر پیروز میدان هفته دوم لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور باشد.

در تیم والیبال شهرداری اراک محسن مهرگان، حامد صدیقی، نیما اسفندیاری، ابوالفضل چقا، بهنام حاجی پور، بهروز کمالی پور، ابوالفضل بهرامسری، امید حبیبی، موعود آقاپور، مصطفی عباس لو، حسین خلیلی، امیرحسین فرهادی و امین رضوی حضور داشتند.

داوران مسابقه مسعود قاری و فرامرز انصاف منش و نماینده و ناظر فدراسیون والیبال در این مسابقه علی امیدی بود.

گفتنی است مسابقات لیگ والیبال دسته اول باشگاه های کشور از هفته قبل با شرکت نوزده تیم در چهار گروه آغاز شده است که تیم های والیبال پاس خراسان، متین دامغان، شهرداری بجنورد و آکادمی باریج اسانس کاشان با تیم والیبال شهرداری اراک هم گروه هستند.

هفته سوم لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در کاشان بین تیم شهرداری اراک و آکادمی باریج اسانس کاشان برگزار خواهد شد.