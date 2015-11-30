اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ روز سرنوشت «یوآن»

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

نیوزنو : آهنگ رشد اقتصادی انگلیس با کندی پیش می رود.

اچ اس بی سی : حجم تجارت جهانی تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۴ برابر می شود.

بیزینس اینسایدر : فرانک سوئیس کاهش یافت.

رویترز : بدهی شرکت‌های چینی سالانه ۴۵۰ میلیارد دلار است.

بیزینس ورلد : ایرلندی‌ها به رشد اقتصادی این کشور خوشبین هستند.

عرب نیوز : سعودی ها تا پایان سال جاری میلادی ۳۶ میلیارد دلار در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات هزینه می کنند.

اینترفکس : «ودلادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ترکیه وضع کرد.

رویترز : کشورهای آفریقایی برای بازپرداخت بدهی خود به چین مذاکره جدیدی خواهند داشت.

پی تی آی : شاخص شرایط مالی (فاینانس) هند رو به پیشرفت است.

سی ان بی سی : به احتمال زیاد امروز در جلسه صندوق بین المللی پول، «یوآن» به سبد ارزی این نهاد بین المللی ملحق شود.

آسوشیتدپرس : نرخ بیکاری ژاپن در ماه اکتبر به پایین ترین رقم در ۲۰ سال اخیر رسید.

بلومبرگ : «انس الصالح» وزیر نفت جدید کویت شد.