به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول رمضانی صبح دوشنبه در بازدید از میدان میوه و تره‌بار بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار شهرداری بندر بوشهر نقش بسیار مهمی در تعدیل قیمت‌ها در بازار داشته است.

وی با اشاره به استقبال فروشندگان و مردم از راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار بوشهر، اضافه کرد: هم‌اکنون فروش میوه و تره‌بار در ۱۳ غرفه این میدان انجام می‌شود که قیمت‌ها متعادل بوده و نیازهای مردم و بازار را تامین می‌کند.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر افزود: به منظور قیمت‌گذاری اقلام، کمیته نرخ‌گذاری میدان با تشکیل دبیرخانه جهاد کشاورزی، تعذیرات، صنف و شهرداری راه‌اندازی می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته سیاست‌گذاری میدان میوه‌وتره‌بار برای بررسی نحوه اداره و ساماندهی امور میدان اضافه کرد: فرماندار بوشهر و نیروی انتظامی و دادستانی همکاری‌های بسیار خوبی را در اداره این میدان دارند.

رمضانی بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهمی که در دستور کار داریم، ساماندهی دست‌فروشان شهر بوشهر در فضای میدان میوه و تره‌بار است که این اقدام نقش مهمی در کاهش نرخ‌های معمول میوه در شهر بوشهر خواهد داشت.

وی با اشاره به هدایت دستفروشان جمعه بازار به سمت میوه و تره بار، افزود: در جمعه بازار هفته جاری بیش از ۳۰۰ دست‌فروش حضور داشتند و محصولات و کالاهای خود را در معرض فروش قرار دادند.