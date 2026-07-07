به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در راستای پیگیری مطالبات مردمی و با محوریت بررسی روند وضعیت جمعهبازار و در جریان بازدیدی میدانی در محل جمعهبازار جدیدالاحداث از برنامهریزی برای ایجاد پارکینگی به مساحت ۶ هکتار ویژه جمعهبازار و احداث غرفههای جدید برای استقرار فروشندگان خبر داد و بر ساماندهی این بازار و ضرورت حفظ آرامش بازار و تأمین پایدار نیازهای مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منسجم بازار، اظهار کرد: تأمین و توزیع منظم اقلام ضروری از مهمترین اولویتهای ستاد تنظیم بازار است و این روند بهصورت مستمر دنبال میشود تا شهروندان بدون دغدغه به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
فرماندار بوشهر در ادامه افزود: همه دستگاههای مرتبط موظفاند با هماهنگی و نظارت دقیق از هرگونه کمبود یا نوسان در بازار جلوگیری کرده و شرایطی آرام و باثبات برای مردم فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از مشاغل خرد و ایجاد بستر مناسب برای عرضه مستقیم کالا، افزود: برنامهریزی لازم برای راهاندازی جمعهبازار در مناطق پرتردد در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن کمک به رونق کسبوکارهای محلی دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز نیز تسهیل شود.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه این بازدید میدانی در راستای پیگیری مطالبات مردمی مبنی بر ساماندهی جمعهبازار شهر بوشهر انجام شده است، تصریح کرد: در جریان این بازدید موضوعاتی همچون ایجاد پارکینگی به مساحت ۶ هکتار ویژه جمعهبازار، احداث غرفههای جدید برای استقرار فروشندگان، مسائل ترافیکی، نحوه ساماندهی غرفهها و جانمایی مناسب در محل جدیدالاحداث بهطور کارشناسی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و دستورات لازم برای انجام اقداماتی که موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد، صادر گردید که بعضی موارد در کوتاه مدت و مواردی نیز در بلند مدت در دستور کار شهرداری بوشهر قرار گرفت.
وی در پایان همچنین بر تشدید نظارت بر بازار و همکاری دستگاههای اجرایی برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.
این بازدید فرماندار بوشهر با حضور و همراهی دکتر رجائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون عمرانی فرمانداری، معاونین و مدیران شهرداری بوشهر در محل جمعهبازار جدیدالاحداث صورت گرفته است.
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