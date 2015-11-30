برج میلاد تهران تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شریفی با بیان این مطلب گفت: با توجه به درپیش بودن اربعین حسینی و همچنین رحلت رسول الله(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع)، شهادت امام رضا (ع) و به منظور حضور هم وطنان عزیز در مراسم های عزاداری، بازدید از مجموعه برج میلاد تهران در روزهای ۱۱ آذرماه، ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه امکانپذیر نیست و این مجموعه تعطیل است.

وی ادامه داد: همچنین ساعت بازدید از این مجموعه در روزهای قبل از اربعین و شهادت حضرت رسول اکرم (ص) که شامل روزهای سه شنبه ۱۰ آذرماه و چهارشنبه ۱۸ آذرماه است، از ساعت ۹ تا ۱۷ بوده و امکان بازدید برج میلاد تهران پس از ساعت ۱۷ وجود ندارد.

شریفی درباره همزمانی توزیع بلیت های خورشید کاروان وتعطیلی برج میلاد تهران توضیح داد: نمایش خورشید کاروان براساس برنامه زمانبندی اعلام شده در سالن اصلی مرکز همایش های برج میلاد تهران اکران می شود و هیچ خللی در ساعات اکران این نمایش وجود ندارد.

مدیرعامل برج میلاد تهران اعلام کرد: شهروندانی که بلیت خورشید کاروان را در روزهای ۲۱،۲۰،۱۹،۱۱ تهیه کرده اند می توانند براساس ساعت اعلام شده در بلیت ها به تماشای نمایش خورشید کاروان در مرکز همایش های برج میلاد تهران بنشینند.

همچنین نمایش «خورشید کاروان» در بیست و پنجمین سال اجرای متوالی خود از ۹ آذرماه به مدت ۱۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران به روی صحنه می رود.