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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان از کربلا در تهران

محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان از کربلا در تهران

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت با تشریح مسیرهای سه‌گانه راهپیمایی جاماندگان کربلا در روز اربعین، محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده در پایتخت را نیز تشریح کرد.

سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در تهران با عنوان جاماندگان از کربلا از صبح روز چهارشنبه (اربعین حسینی) از سه نقطه پایتخت آغاز خواهد شد و در سه مسیر اصلی به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم در شهر ری ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مسیرهای راهپیمایی اربعین افزود: مسیر شماره یک از میدان امام حسین(ع) آغاز شده و با عبور از خیابان ۱۷ شهریور، میدان شهدا، میدان خراسان، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین و میدان شهرری به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم می‌رسد.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت ادامه داد: مسیر شماره ۲ نیزاز میدان آزادی آغاز شده و با عبور از خیابان آذربایجان، بزرگراه نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، تقاطع بعثت و رجایی، پل صارمی، میدان نماز، میدان فرمانداری، میدان ساعی به سمت شرق و بلوار مدرس به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی ختم می‌شود.

مرادی درباره مسیر شماره ۳ نیز گفت: این مسیر از بارگاه مقدس امامزاده حسن آغاز شده و با عبور از امین‌الملک، خیابان قزوین، میدان ۹ دی، بزرگراه نواب، میدان بهمن، تقاطع بعثت و رجایی، پل صارمی، میدان نماز، میدان فرمانداری و بلوار مدرس به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این راهپیمایی از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۱۱ آذر در پایتخت آغاز شده و تا نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت، گفت : در این راهپیمایی مناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ راهنمایی و رانندگی و شهرداری حضور خواهند داشت و نسبت به روان‌سازی ترافیک و حفظ ایمنی راهپیمایان اقدام خواهند کرد.

مرادی درباره اینکه آیا این مسیرها در روز چهارشنبه مسدود می‌شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: تا این لحظه تصمیمی برای انسداد مسیرها گرفته نشده، اما نسبت به ایجاد محدودیت برای تردد اقدام خواهد شد و ماموران راهور کاروان‌های راهپیمایی را همراهی خواهند کرد.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت همچنین از اعمال محدودیت توقف در اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در روز چهارشنبه خبر داد و افزود: در اطراف حرم از ساعت ۲۰:۳۰ روز سه‌شنبه محدودیت توقف اعمال شده و از ساعت ۶ صبح نیز محدودیت تردد اجرایی می‌شود.

به گفته مرادی، در این روز پلیس راهور و مأموران آن در آماده باش کامل بوده و نسبت به تامین ایمنی شهروندان و راهپیمایان اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 2987719

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