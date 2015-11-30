سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در تهران با عنوان جاماندگان از کربلا از صبح روز چهارشنبه (اربعین حسینی) از سه نقطه پایتخت آغاز خواهد شد و در سه مسیر اصلی به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم در شهر ری ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مسیرهای راهپیمایی اربعین افزود: مسیر شماره یک از میدان امام حسین(ع) آغاز شده و با عبور از خیابان ۱۷ شهریور، میدان شهدا، میدان خراسان، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین و میدان شهرری به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم می‌رسد.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت ادامه داد: مسیر شماره ۲ نیزاز میدان آزادی آغاز شده و با عبور از خیابان آذربایجان، بزرگراه نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، تقاطع بعثت و رجایی، پل صارمی، میدان نماز، میدان فرمانداری، میدان ساعی به سمت شرق و بلوار مدرس به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی ختم می‌شود.

مرادی درباره مسیر شماره ۳ نیز گفت: این مسیر از بارگاه مقدس امامزاده حسن آغاز شده و با عبور از امین‌الملک، خیابان قزوین، میدان ۹ دی، بزرگراه نواب، میدان بهمن، تقاطع بعثت و رجایی، پل صارمی، میدان نماز، میدان فرمانداری و بلوار مدرس به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این راهپیمایی از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۱۱ آذر در پایتخت آغاز شده و تا نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت، گفت : در این راهپیمایی مناطق ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ راهنمایی و رانندگی و شهرداری حضور خواهند داشت و نسبت به روان‌سازی ترافیک و حفظ ایمنی راهپیمایان اقدام خواهند کرد.

مرادی درباره اینکه آیا این مسیرها در روز چهارشنبه مسدود می‌شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: تا این لحظه تصمیمی برای انسداد مسیرها گرفته نشده، اما نسبت به ایجاد محدودیت برای تردد اقدام خواهد شد و ماموران راهور کاروان‌های راهپیمایی را همراهی خواهند کرد.

رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت همچنین از اعمال محدودیت توقف در اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در روز چهارشنبه خبر داد و افزود: در اطراف حرم از ساعت ۲۰:۳۰ روز سه‌شنبه محدودیت توقف اعمال شده و از ساعت ۶ صبح نیز محدودیت تردد اجرایی می‌شود.

به گفته مرادی، در این روز پلیس راهور و مأموران آن در آماده باش کامل بوده و نسبت به تامین ایمنی شهروندان و راهپیمایان اقدام خواهند کرد.