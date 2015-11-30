به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رنجبر ضرابی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه خدمت به تولیدکنندگان، کشاورزان و روستاییان توفیقی برای وی بوده است، اظهار داشت: امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار در جهاد کشاورزی همدان بوده و توجه به دانش و بهره‌وری در این حوزه به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات جهاد کشاورزی مطرح است.

وی افزود: رشد بیش از پنج‌درصدی اقتصاد کشور در شش‌ماهه نخست امسال نشان از این دارد که بخش کشاورزی پویاست و استان همدان سه و نیم درصد از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه کشاورزی استان دو و نیم درصد از سهم آب استان را استفاده می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که کشاورزی استان چهار و نیم درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

رنجبر ضرابی در ادامه همدان را به‌عنوان یکی از چند استان برتر در حوزه کشاورزی در کشور دانست و گفت: استفاده از محصولات کم آب بر، تلاش برای جذب اعتبارات استانی، اصلاح ساختار مدیریتی بخش کشاورزی استان، مدیریت بهینه عرضه و تقاضای آب در بخش کشاورزی و ... از مهم‌ترین اقدامات در این راستا است.

وی بابیان اینکه کشاورزی استان همدان با ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ بهره‌بردار مستقیم، بیش از ۴۰ هزار نفر شاغل مرتبط در این زمینه دارد، اضافه کرد: کشاورزی استان همدان ۲۸ درصد از اشتغال و ۲۰ درصد ارزش‌افزوده استان را داراست.

سطح زیر کشت باغهای استان همدان ۷۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به سطح زیر کشت اراضی استان به میزان ۶۵۰ هزار هکتار، گفت: سطح زیر کشت باغهای استان همدان ۷۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

رنجبر ضرابی با اشاره به وجود یک‌میلیون واحد دامی در استان، ادامه داد: ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه طیور گوشتی و تخم‌گذار، هزار و ۳۴۱ واحد صنعتی دام و طیور، ۵۹۶ استخر پرورش ماهی و ۸۵۰ هزار مترمربع گلخانه سبزی و پرورش گلهای زینتی در استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۱۲ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و نیز وجود ۸۲۲ هزار هکتار مرتع منابع طبیعی موجب شده که سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی اعم از محصولات زراعی، باغی، دامی و ... در استان تولید شود.

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به زمینه جذب و فراوری سه و هشت‌دهم میلیون تن انواع محصولات خام در ۳۱۲ واحد صنایع تبدیلی همدان، گفت: استان همدان دارای رتبه نخست در بیش از ۲۰ فعالیت تولیدی، زیربنایی و صنایع تبدیلی در بین استان‌های هم‌جوار است.

رنجبر ضرابی با اعلام اینکه همدان دارای رتبه‌های برتر کشوری و بالا بودن عملکرد در واحد سطح از میانگین کشوری در برخی محصولات است، افزود: همدان رتبه نخست در تولید محصولاتی نظیر سیب‌زمینی، سیر، گردو، رتبه دوم در تولید جو، انگور، رتبه سوم در تولید یونجه و گیاهان دارویی را داراست.

وی همچنین از مجموعه روحانیون کل استان، مجموعه استانداری، وزارتخانه، زیرمجموعه‌های آن، خانواده شهدا، پیشکسوتان جهاد کشاورزی، مدیران استانی و تشکل‌های بخش کشاورزی و همچنین رسانه‌ها تشکر کرد.