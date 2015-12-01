  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۵

تکذیب ارتباط امنيتی دستگیرشدگان کنیایی با ايران

تکذیب ارتباط امنيتی دستگیرشدگان کنیایی با ايران

سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، هرگونه ارتباط افراد دستگیر شده کنیایی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایرانی را تکذیب کرد و انتشار این خبر را عجولانه و غیر سازنده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، هرگونه ارتباط افراد دستگیر شده کنیایی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایرانی را تکذیب کرد و انتشار این خبر را عجولانه و غیر سازنده خواند.

در بیانیه این سفارت آمده است : جمهوری اسلامی ایران همواره برای روابط خود با کشورهای آفریقایی به ویژه جمهوری کنیا اهمیت زیادی قائل است و بر همین اساس آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت جمهوری کنیا به منظور مبارزه با تروریسم اعلام می دارد.

در این بیانیه تصریح شده است : این سفارت آمادگی دارد تا با مقامات ذیربط کنیایی برای روشن شدن موضوع همکاری کند.

کد مطلب 2988135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها