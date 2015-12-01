تکذیب ارتباط امنيتی دستگیرشدگان کنیایی با ايران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، هرگونه ارتباط افراد دستگیر شده کنیایی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایرانی را تکذیب کرد و انتشار این خبر را عجولانه و غیر سازنده خواند.

در بیانیه این سفارت آمده است : جمهوری اسلامی ایران همواره برای روابط خود با کشورهای آفریقایی به ویژه جمهوری کنیا اهمیت زیادی قائل است و بر همین اساس آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت جمهوری کنیا به منظور مبارزه با تروریسم اعلام می دارد.

در این بیانیه تصریح شده است : این سفارت آمادگی دارد تا با مقامات ذیربط کنیایی برای روشن شدن موضوع همکاری کند.