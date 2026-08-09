به گزارش خبرگزاری مهر، احسان رادینمهر، با اشاره به تجمع اعضای انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی در مقابل ساختمان بیمه سلامت استان گفت: اعتراض ما به تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها است.
وی افزود: امروز دیگر صرفاً وعده پرداخت کافی نیست و انتظار داریم بخشی از مطالبات به صورت فوری پرداخت و برای تسویه باقیمانده نیز برنامهای شفاف و زمانبندیشده ارائه شود.
رادینمهر تأکید کرد: با ادامه این وضعیت، مردم ممکن است در تأمین دارو با مشکل مواجه شوند.
دبیر انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی، با عنوان این مطلب که ما برای شنیدن وعده جدید تجمع نکردهایم، گفت: انتظار داریم زمان و میزان پرداختها بهصورت شفاف، اعلام و اجرا شود.
روز گذشته جمعی از داروسازان تبریزی با تجمع مقابل ادارهکل بیمه سلامت آذربایجانشرقی، نسبت به تداوم تأخیرهای چندماهه در پرداخت مطالبات معوق داروخانهها اعتراض کردند.
رادینمهر با هشدار نسبت به اینکه داروخانهها دیگر توان تأمین هزینههای جاری و پرداخت بدهی شرکتهای پخش را ندارند، گفت: داروخانه ها دیگر به وعدههای شفاهی بسنده نکرده و خواستار ارائه برنامه زمانبندی شفاف برای تسویه حساب فوری است.
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