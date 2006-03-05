تفريغ بودجه 83 آماده تحويل به مجلس شد

به گزارش خبرگزاري مهر، گزارش تفريح بودجه سال 1383 كل كشور در 38 جلسه منظم هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست جناب آقاي دكتر محمدرضا رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات كشور مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت.

پس از 4 هزار و 500 نفر ساعت بحث و تبادل نظر لازم اين گزارش به تصويب رسيد و آماده تحويل و تقديم به مجلس شوراي اسلامي گرديد.

در بخشي از گزارش تفريغ بودجه سال 1383 كل كشور آمده است: به دليل اهميت ويژه بخش نفت و تامين بالغ بر 80 درصد درآمد ارزي كشور از محل نفت، و ضرورت توجه خاص نمايندگان بر ضوابط حاكم بر چرخه عمليات نفت و لزوم اجراي دقيق قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص تكليف دولت در افزايش سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين گردد.

گزارش تفريغ بودجه بخش نفت سال 1383 كل كشور در اقدامي بي سابقه در بهمن سال جاري در هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد تا كميسيون تلفيق بتواند با توجه به گزارش تحليلي مذكور و واقعيات حاكم بر امور صنعت نفت كشور تصميم گيري نمايد.

براساس اين گزارش، با توجه به آغاز بررسي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ديوان محاسبات كشور گزارش عملكرد تبصره هاي قانون بودجه سال 1383 كل كشور را آماده تحويل به مجلس شوراي اسلامي كرده تا همزمان نمايندگان از نتايج حاصل از عملكرد تبصره هاي قانون بودجه سال 83 بتوانند به نحو احسن در مراحل مختلف تصويب تبصره هاي بودجه سال 1385 كل كشور كه دومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه نيز مي باشد استفاده نمايند.

اين دو اقدام بسيار مهم براي اولين بار در ديوان محاسبات كشور انجام مي پذيرد تا استفاده به هنگام و موثر از گزارش تفريغ بودجه سنواتي كه با تلاش شبانه روزي كليه همكاران در سراسر كشور تنظيم و ارائه مي شود به نحو شايسته مورد استفاده مجلس قرار داده شده و بر اثربخشي و كارائي تفريغ بودجه سنواتي افزوده شود.