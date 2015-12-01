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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

«تاریخ انگلستان» منتشر شد

«تاریخ انگلستان» منتشر شد

کتاب «تاریخ انگلستان» با ترجمه و تالیف عباسقلی غفاری فرد توسط نشر نگاه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ انگلستان» اثر عباسقلی غفاری محقق حوزه تاریخ به تازگی توسط موسسه انتشاراتی نگاه منتشر شده است.

«تاریخ سخت‌کُشی در ایران»، «داریوش بزرگ» و «جهانی سازی و تحولات اجتماعی» ۳ کتابی هستند که این محقق پیش از این با همکاری انتشارات نگاه منتشر کرده است. کتاب «تاریخ انگلستان» بعد از طی یک فرایند ۳ ساله، به تازگی منتشر شده است.

غفاری فرد کتاب «تاریخ انگلستان» را به مدد تالیف و ترجمه تدوین کرده و آن را چندین مرتبه مورد بازنگری قرار داده تا به مرحله چاپ برسد.

این کتاب طی روزهای گذشته به چاپ رسیده و به زودی وارد بازار نشر می شود.

کد مطلب 2988278

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