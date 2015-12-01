به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سومین گردهمایی فرماندهان بسیج کوی های سازمانی آجا با تأکید بر اینکه باید افراد حزب الهی در جامعه تقویت شوند، اظهار کرد: بسیج به عنوان یک نیروی مسنجم مردمی می تواند در مقابل نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمن بویژه در پسا برجام، مسئولان و کشور را یاری کند.

نماینده ولی فقیه در ارتش در این گردهمایی با بیان این که بسیج یک نهاد انقلابی است که از توده آحاد جامعه تشکیل شده، افزود: برخی از صاحب نظران معتقدند که بسیج مردمی برای تشکیل انقلاب شکل می گیرد و بر همین اساس نیز اعتقاد دارند این حرکت بعد از به ثمرنشستن انقلاب و تشکیل حکومت و نهاد های مردمی از بین می رود.

آل هاشم ادامه داد: اما در انقلاب اسلامی ایران این گونه نبود و بسیج مردمی، هم در به ثمر نشستن انقلاب و هم بعد از آن و حتی در دوران دفاع مقدس حضوری چشمگیر داشت و امروز نیز یکی از مولفه های قدرت نرم ایران اسلامی در مقابله با تهدیدات فرهنگی و نظامی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در اندیشه امام راحل، بسیج یک نهاد اجتماعی است که معیارهای متعددی دارد، تصریح کرد: امروز، بسیج به نهادی تبدیل شده که در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، نظامی و ... نهال انقلاب را حفظ و حراست و آن را از گزند دشمنان دور نگاه داشته است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: امروز فرهنگ و تفکر بسیجی که بر گرفته از فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) است از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی فراتر رفته و با تشکیل گروه های مردمی و مقاومت کار را برای زورگویان جهان سخت کرده است.

حق مداری، اطاعت محض از ولایت فقیه، مدیریت و تدبیر شایسته، ایمان و اخلاص، شهادت طلبی و ایثار، شجاعت و دلاوری، ابتکار و خلاقیت و انعطاف پذیری نسبت به شرایط زمان و مکان از دیگر شاخص های بسیج بود که حجت الاسلام آل هاشم به آن اشاره کرد.

آل هاشم در ادامه به تشریح اولویت های بسیج از منظر رهبر فرزانه انقلاب پرداخت و خاطرنشان کرد: تقوا، طهارت، بصیرت، آگاهی، آمادگی و پا در رکاب بودن از جمله اولویت های بسیج است و ابتکار راهبردی فرماندهی معظم کل قوا برای ایجاد تحول در ساختار بسیج و تشکیل بسیج مستضعفین علاوه بر این که باعث گسترش مأموریت بسیج شده نشان دهنده اولویت حرکت بسیج در مقابل تهدیدهای نرم دشمنان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر فرزانه انقلاب در خصوص نفوذ فرهنگی و سیاسی به خصوص در فضای پسا برجام گفت: معظم له در طول مذاکرات بیش از 70 مرتبه این خطر را گوشزد نمودند و این هشدار نه تنها برای داخل کشور بلکه به کل جهان بود و نامه دوم ایشان نیز خطاب به جوانان غربی در همین راستاست.

گفتنی است درپایان این مراسم جمعی از فرماندهان و فعالان بسیج کوی های سازمانی ارتش تقدیر شدند.