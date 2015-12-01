گزارش خبری ۲۰.۳۰ در خصوص منطقه هفت سنگان قزوین شتابزده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی در باره پخش گزارش شتابزده صدا وسیما از غیرقانونی بودن برخی زمینهای منطقه هفت سنگان اظهار کرد: دستگاه های متولی و مرتبط به اراضی ناحیه شهری هفت سنگان بویژه اداره کل راه و شهر سازی،جهاد کشاورزی، بنیادمسکن، منابع طبیعی و شهرداری قزوین باید نظارت لازم در پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز را داشته باشند و گشت های بازرسی و کنترل خود در این زمینه فعال تر کنند.

وی افزود: ضمن تشکر از همکاری نزدیک دستگاه قضایی، همراهی این مجموعه برای تسریع در صدور و اجرای احکام مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را خواستاریم.

معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به گزارش ۲۰:۳۰ صدا و سیما درخصوص زمین خواری درمنطقه هفت سنگان قزوین بیان کرد:درحال حاضر اراضی موسوم به هفت سنگان قزوین تحت نظارت شهرداری قزوین است که خدمات رسانی به این ناحیه شهری را انجام می دهد.

وی اظهار کرد: هیچ یک از دستگاه های نظارتی و حاکمیتی استان در اراضی منطقه هفت سنگان که در خبر۲۰.۳۰ صدا و سیما رسانه ای شد نقش ودخالتی ندارند و اگر خریدی هم در اراضی این منطقه صورت گرفته به صورت کاملا" شخصی و انفرادی بوده و نام بردن از اسامی دستگاه ها خلاف قانون و اخلاق حرفه ای است که صدا و سیما باید در این زمینه پاسخگو باشد.

حبیبی با بیان اینکه اراضی این منطقه از سال ۱۳۵۰ دارای سوابق متعدد و مجوزهایی است و از سال ۵۳ توسط شهرداری وقت قزوین برابر ماده ۱۰۱ تفکیک اراضی آن انجام شده و از طرف اداره ثبت اسناد و املاک استان اسناد آن صادر شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۹ کمسیون ماده ۵ به ریاست استاندار وقت و عضویت مدیران کل جهاد کشاورزی، راه شهر سازی، میراث فرهنگی و شهرداری تشکیل و مجوزهای لازم در خصوص ساخت ساز این مجموعه صادر و با این مجوزها حقوقی برای مردم و متقاضیان ایجاد می شود.

معاون امور عمرانی استانداری اظهارداشت: سوابق نشان می دهد روال اداری و قانونی برای دریافت مجوزهای لازم انجام شده و در جلسه به ریاست فریدون همتی استاندار قزوین مقرر شد عملیات آماده سازی اراضی این منطقه از سوی شهرداری قزوین تا اطلاع ثانوی متوقف شود تا مجوزهای صادر شده برابر اختیارات قانونی در کارگروه تعیین شده و مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی در این مورد در مدت ۱۰ روز آینده به استاندار ابلاغ و تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود.

وی با اشاره به پخش خبر ۲۰.۳۰ صدا و سیما در این خصوص گفت: بخش خبر در این خصوص ضرورتی نداشت و صدا و سیما باید با هماهنگی مدیریت استان در این زمینه اقدام می کرد و پخش این خبر نوعی تشویش اذهان عمومی بود که صدا و سیما باید هرچه سریع تر وارد شده و این شبهه و شایعه را اصلاح کند.

حبیبی در پایان تاکید کرد: لازم است دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع از اظهار نظر بخشی و موردی در این زمینه خوداری کنند و اطلاعات را در اختیار استانداری قرار دهند تا از این طریق اطلاع رسانی شود.