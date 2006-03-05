بسيجيان 11 ميليون نهال غرس مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار خراساني در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: كاشت 11 ميليون نهال يك حركت ملي است و به طور حتم يك حركت ارزشي و موثر در پايداري محيط زيست خواهد بود.

وي افزود: در اجراي طرح كاشت 11 ميليون نهال علاوه بر حضور مهندسين و متخصصان از وجود دانش آموزان و دانشجويان بسيجي براي اجراي اين طرح استفاده خواهد شد.

رئيس سازمان بسيج سازندگي تصريح كرد: پيش از اين بنا بود طرح كاشت 11 ميليون نهال با 15 ميليون اعتبار اجرا شود اما بنا داريم اين طرح را با هزينه كمتر و با 5 ميليادر تومان هزينه در طول يك سال اجرايي كنيم.

خراساني گفت: سازمان بسيج سازندگي در سالهاي گذشته 18 ميليون نفر روز عملكرد در سراسر كشور داشته كه 50 درصد از اين ميزان مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي ، 5 درصد در حوزه هاي بهداشتي درماني و 3 درصد در عرصه سواد آموزي فعاليت شده است.

وي توسعه فعاليت ها به خصوص در عرصه محيط زيست و منابع طبيعي را از جمله برنامه هاي در اولويت سازمان بسيج سازندگي عنوان كرد و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع ، بنا شده يك روز به نام مشاركت مردمي و بسيج سازندگي اختصاص يابد.

رئيس سازمان بسيج سازندگي خاطر نشان كرد: در 9 ماهه گذشته سازمان بسيج سازندگي در عرصه هاي آبياري ، حفاظت ، حرص ، اطفاي حريق و بذرپاشيب و توليد نهال نرديك به 233 هزا نفر روز فعاليت داشته است.

خراساني با اشاره به اينكه سازمان بسيج سازندگي در هفته احسان و نيكوكاري اقدامات گسترده اي خواهد داشت افزود : بنا شده با همكاري وزارت بهداشت طرح جمع آوري داروها كه در خانه ها يك سم تلقي مي شود را اجرا كنيم.