به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی ظهر سه شنبه در شورای سلامت استان کرمان اظهار کرد: کرمان در زمینه برخورد با طغیان بیماری های مختلف گوارشی و تنفسی استانی توانمند است و امیدواریم بیماری آنفلوانزا را نیز به خوبی مدیریت کند.

وی ادامه داد: این بیماری هر از چندگاهی در کشورها و مناطق محتلف جهان بروز پیدا می دهد و با مسئولین بهداشتی دست و پنجه نرم می کند.

رضایی تصریح کرد: هدف مسئولین، بهداشت و سلامت مردم است و اگر همکاری بین بخشی مناسبی صورت گیرد سرما را نیز پشت سر خواهیم گذاشت.

نماینده وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سال گذشته به لحاظ بروز چهره های کمیاب آنفلوانزا سالی خاص بود، ادامه داد: سال گذشته سه گونه ویروس در کشور رخ نمود اما امسال فقط ویروس H۱N۱ بروز پیدا کرده است که تجربه مقابله این نوع ویروس را در سال گذشته به دست آوردیم.

رضایی با اشاره به اینکه آنفلوانزا با وجود تغییراتی که دارد پاشنه آشیل هایی برای کنترل دارد، افزود: کنترل این بیماری در دوسطح بیمارستان و جامعه صورت می گیرد.

وی رسانه ها، بهداشت و آموزش و پرورش را از جمله دستگاه های موثر برای آگاه سازی جامعه در خصوص این بیماری دانست و اظهار کرد: مهم ترین پیامی که در این خصوص می توان اعلام کرد این است که «افرد مبتلا به هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی خود را بگیرند».

نماینده وزارت بهداشت با اشاره به اقداماتی که در بیمارستان های برای کنترل بیماری در حال انجام است، افزود: ویروس H۱N۱ کشنده بوده و برای کاهش خطر این بیماری باید زیرساخت های لازم فراهم شود.

رضایی با اشاره به اینکه بیمارستان افضلی پور کرمان در حال آماده شدن برای برخورد با طغیان بیماری آنفلوانزاست ، اظهار کرد: این زیرساخت ها باید در سایر بیمارستان های کشور نیز ایجاد شود.

وی اعلام کرد: نکاتی ساده مانند شستشو دست ها، حفظ فاصله افراد با فرد مبتلا و رعایت مسائل تنفسی از جمله زیرساخت های لازم برای مقابله با این بیماری است.

نماینده وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرحله درمان با کمبود دارو مواجه نیستیم، افزود: داروی لازم برای درمان افراد مبتلا وجود دارد.

رضایی یادآور شد: اگر بتوانیم تمرکز خود را از سمت درمان به سمت پیشگبری سوق دهیم به طور قطع تعداد کمتری به این بیماری مبتلا خواهند شد.

وی دوره سرما در ایران را از آبان تا فروردین دانست و اظهار کرد: باید آمادگی لازم برای مقابله با ویروس H۱N۱ در مدت گفته شده ایجاد شود.

رضایی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا همواره در چرخش است، ادامه داد: انواع گونه های این ویروس در فصول سرد سال بروز پیدا می کند و انتظار داریم در این مدت این ویروس جای خود را با گونه های دیگر عوض کند.

نماینده وزارت بهداشت افزود: مرکز مدیریت استان کرمان از استان های دیگر توانمندتر بوده و امیدواریم در این خصوص نیز موفق عمل کند.