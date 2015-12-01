به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی لاریجانی به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در ساختمان مشروطه آغاز شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس تاکید کرد: امیدوارم همواره همکاران ما در مجلس شورای اسلامی سلوک و مشی شهید مدرس را داشته باشند.

وی با بیان اینکه تلاش‌های نمایندگان چه در بعد تقنینی و چه در بعد نظارتی در یک پروسه مشخص صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در بخش نظارت پروسه‌های متنوعی در کمیسیون‌ها و مجامع مختلف انجام می‌شود و طبعا بخشی از روند نظارت در شوراهای استانی و ملی صورت می‌گیرد که شاید از دید رسانه ها مغفول مانده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش تقنینی ما حدود ۶۰۰ طرح و لایحه داشتیم که در مسیر بررسی در کمیسیون‌ها قرار گرفت و حدود ۲۰۰ مورد از آنها تبدیل به قانون و ابلاغ شد. برخی از این طرح‌ها مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است که قوانین مادر هم هستند، مانند قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی.

نماینده مردم قم ادامه داد: برخی لوایح هم بعد اقتصادی دارد، مانند لایحه بودجه که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود و در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لاریجانی تصریح کرد: لوایح و طرح‌هایی که در این دوره در اختیار نمایندگان است و در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد باید در دوره فعلی مجلس به پایان برسد. یکی از آن قوانین که ساعت‌ها و روزها بر روی آن مطالعه شده و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مشترک برای آن وقت صرف کرده است، بحث تشکیل سازمان مبارزه با فساد است که امروز از کمیسیون مشترک گذشته است و باید در صحن علنی مجلس مطرح شود که امیدواریم در هفته‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: گرچه بعد از ایام اربعین باید وارد بحث بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه شویم، اما تلاش می‌کنیم لوایح و طرح‌هایی که در این دوره مطرح هستند را به نتیجه برسانیم تا موضوعی در این مجلس نماند زیرا این طرح‌ها قابل انتقال به مجلس آینده نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در هیات رئیسه بحث کردیم که قوانین مهم در چند ماه آینده به نتیجه برسد.

نمایندگان نگاه ملی داشته باشند

به گزارش مهر، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عملکرد نمایندگان مجلس نهم گفت: مدرس، کلان مسائل را مورد توجه قرار می‌داد، نمایندگان نیز هر چه نگاه ملی‌تر و افق بلندتر و فراگیرتری داشته باشند، به فکر شهید مدرس نزدیک‌تر هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، مدرس را فردی مستقل خواند و گفت: مدرس با شجاعت کار خود را پیش می‌برد؛ استقلال و شجاع بودن دو ویژگی مطلوب برای شهید مدرس بود.

وی با بیان اینکه شهید مدرس همیشه به حقیقت توجه داشتند، گفت: برخی از مسائل که امروز به دنبال آن هستیم، از دغدغه‌های شهید مدرس بود.

لاریجانی، نگاه شهید مدرس به سیاست خارجی را نگاه واقع‌بینانه خواند و گفت: نگاه شهید مدرس در سیاست خارجی در برابر قدرت‌های بزرگ نگاهی واقع‌بینانه بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در رأس امور بودن مجلس در دوره‌های مختلف تغییر نمی‌کند، گفت: مجلس، ریل‌گذار است و می‌تواند بر کار قوا نظارت کند؛ این جایگاه با فراز و فرودها و رفت و آمد دولت‌ها تغییری نمی‌کند، اما با شرایط نمایندگان می‌تواند این جایگاه عمیق‌تر شود.

وی تصریح کرد: در مساله هسته‌ای، مجلس از نگاه ملی به مساله نگاه کرد و علیرغم همه بحث‌ها در کشور، برای مسائل کشور گامی عمیق و شجاعانه برداشت و مجلس و نمایندگان، کشور را از گردنه سخت عبور دادند.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص عدم اجازه هیات رئیسه برای اعلام اسامی نمایندگانی که سفر خارجی داشته‌اند، گفت: یادم نیست که هیات رئیسه در خصوص اعلام اسامی نمایندگانی که سفر خارجی داشته‌اند، مخالفتی کرده باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگانی سفر ندارند مگر اینکه ماموریتی کمیسیون‌ها به آنها بدهند. ما حتی مخالفت کردیم که نمایندگان همراه وزرا به سفر بروند.

وی تصریح کرد: سفر خارجی نمایندگان در صورتی است که آنها ماموریتی داشته باشند یا از آنها دعوت شده باشد.

مسئله اصلی کشور رونق اقتصادی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکلات فرهنگی کشور، گفت: زمانی که منابع محدود است، به همه بخش‌ها نمی‌توان به یک اندازه رسید.

وی ادامه داد: موضوع اصلی کشور رونق اقتصادی است و یک چالش عمده‌ای است که آثار آن در آسیب‌های اجتماعی و مسائل فرهنگی دیده می‌شود.

رفتار آمریکا تغییر نکرده است

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه عربی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور ایران اعلام کردند امکان روابط با آمریکا وجود دارد؛ به شرط آنکه آمریکا رفتار خود را اصلاح کند، در حالی که رهبری انقلاب فرمودند ما هیچ رابطه‌ای با آمریکا را دنبال نمی‌کنیم، گفت: اگر آمریکا رفتاری که نشان دهنده دشمنی با ایران است را کنار بگذارد، رویکرد ایران نیز تغییر می‌کند؛ این موضوع را رهبری چند سال پیش فرمودند.

وی تاکید کرد: اما امروز رفتار آمریکا تغییر نکرده است و سیاست رهبری، ساری و جاری است.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه روزنامه‌های عربی معتقدند در دولت فعلی، حمایت از فلسطین کاهش یافته است، گفت: حمایت از فلسطین، موضوع تاکتیکی برای جمهوری اسلامی نیست، بلکه موضوعی استراتژیک است و اگر رسانه‌های عربی چنین تلقی‌ دارند، اشتباه می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مجلس، گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قوانینی در مجلس در راستای تسهیل کسب و کار تصویب شد. علاوه بر این قانون رفع رکود نیز تصویب شد.

لاریجانی، اصرار مجلس بر رفع اشکالات موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: من فکر می‌کنم مجلس در بعد نظارت و تقنین به اقتصاد مقاومتی توجه خوبی کرده است.

امیدواری نسبت به تصویب جرم سیاسی در مجلس نهم

وی در خصوص تصویب بررسی طرح جرم سیاسی در مجلس، گفت: جرم سیاسی از موضوعاتی است که مورد توجه ما بوده، اما دولت در این خصوص لایحه‌ای نداده و مجلس طرحی تهیه کرده است؛ اما در پایان دوره مجلس، ترافیکی برای بررسی طرح‌ها وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح جرم سیاسی از موضوعاتی است که برای ما در اولویت قرار دارد و امیدواریم در مجلس فعلی تصویب شود.

هدف از جلسات چهارگانه انتخاباتی

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص دیدار چهار جانبه وی با ناطق نوری، آیت الله مقتدایی و علی اکبر ولایتی گفت: البته ما جلسه ای را داشتیم و این چیزی که در رسانه‌ها آمده است، خلاف نیست. موضوع این دیدار پیرامون این بود که در پروسه انتخابات تلاش کنیم تا افراد کارآمد در مجلس حضور داشته باشند.

وی افزود: ما در این جلسه بحث کرده ایم و یک همفکری داشتیم تا بتوانیم با یک نگاه ملی مجلس آینده را کارآمدتر کنیم. اگر ما به شرایط کشور نگاه کنیم، خواهیم دید آنچه که باعث عزت ملی می‌شود این است که ظرفیت های جمهوری اسلامی را بارور سازیم. ما امروز در زمینه‌های اقتصادی ضعف هایی داریم و امیدواریم با ورود افراد کارآمد، این ضعف‌ها را مرتفع سازیم.

آرم های سیاسی از انقلاب تاکنون بارها رنگ عوض کرده است

در ادامه لاریجانی در پاسخ به این سوال که شما خودتان را صریحاً و به صورت شفاف عضو کدام یک از این دسته‌بندی‌ها می‌دانید، گفت: این تقسیم بندی‌ها دقیق نیست. اصولگرایی یک حرف حسابی است. افراد بر اساس مشی دقیق عمل کنند و برای حرکت سیاسی شان اصولی قائل باشند. این یک پایه عقلانی دارد. اصلاح طلبی هم شعار خوبی است که انسان بر اساس شرایط در برخی امور اصلاحاتی انجام دهد. هیچیک از این شعارها غیرفضیلت نیست. تابلوها تابلوهایی نیست که اگر کسی بلند کرد بگوییم دیگران آن را ندارند.

وی با بیان اینکه آرم های سیاسی از انقلاب تاکنون بارها رنگ عوض کرده است ، تاکید کرد: یک زمانی در کشور چپ و راست داشتیم، بعد خط سه به آن اضافه شد. و بعد از آن نیز اصلاح طلبی و اصولگرایی به میان آمد. هیچ معنا ندارد که اگر کسی در یکی از طایفه‌ها باشد به برخی مواردی که دیگران مطرح می‌کنند علاقمند نباشد.

رئیس مجلس ویژگی سیاستمدار انقلابی را تقوا، پایبندی به مرام شخصی دانست و ادامه داد: نکته دوم این است که در نظام جمهوری اسلامی داشتن یک نگاه فراگیر مهم است. مسائل جمهوری اسلامی در شرایط فعلی معادله یک مجهولی نیست. در بسیاری از امور از قبیل آسیب های اجتماعی و مسائل اقتصادی و بین المللی معادلات چند مجهولی داریم و کسانی که یک وجهی نگاه می کنند نه تنها مشکلات را کم نمی‌کنند بلکه آنها را افزایش می‌دهند.

لاریجانی با بیان اینکه مسئول در جمهوری اسلامی در یک کلام باید کاربلد باشد، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه نیاز به افرادی دارد که به کارشان وارد باشند. وقتی با مردم مواجه می شوم خیلی از افراد نخبه در کشاورزان و صنعت گران و ... ظرفیتهای خوبی دارند که بخشهای مختلف باید از آن استفاده کنند و طبعا مهم است که خودشان تجربه کافی برای استفاده از این امور را داشته باشند. لذا برای آینده جمهوری اسلامی این ویژگیها مهم است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که این روزها اصلاح طلبان بنا دارند شما و آقای ناطق نوری را به نفع جناح خود مصادره کنند، گفت: ما اموال نیستیم که ما را مصادره کنند. افراد با فکرشان معرفی می شوند.

دولت باید سیاست چابک‌سازی خود را دنبال کند

لاریجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص موضوع آلودگی شهر تهران، تصریح کرد: یکی از طرح‌هایی که در این دوره بر روی آن کار کردیم، طرح هوای پاک است و ابعاد مختلف آن بررسی شده است، یکی از مشکلات کشور ما موضوع وضعیت هوای آلوده تهران است.

رئیس مجلس افزود: در طرح هوای پاک، کلیت وظایف بخش‌های مختلف برای بررسی و ساماندهی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. سالم‌سازی هوای تهران امکان‌پذیر است و برای آن باید سرمایه‌گذاری کرد.

وی تصریح کرد: افزایش حمل و نقل ریلی و عمومی و جابه‌جایی کارخانجات و انتقال آن به اطراف شهر از جمله اقداماتی است که برای کاهش آلودگی هوای شهر باید انجام گیرد که احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد.

لاریجانی گفت: امروز ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود و بخش‌های عمرانی کشور مغفول مانده است، بنابراین دولت باید سیاست چابک‌سازی خود را دنبال کند تا بتواند بودجه بیشتری را صرف امور غیرجاری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر وضعیت توافق هسته‌ای کشور به درستی انجام شود، یک مقدار دست دولت بازتر خواهد شد، تا بتواند بیشتر به این موضوع بپردازد.

اظهارات آمانو در مورد پی ام دی نگران کننده نیست

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اظهارات اخیر دبیرکل آژانس اتمی در خصوص پرونده ایران در موضوع پی ام دی، گفت: نکته‌ای که آمانو در خصوص پرونده ایران گفته است، چیز عجیبی نیست و در مورد خیلی از کشورها به کار می‌رود، زیرا بسیاری از کشورها پروتکل الحاقی را انجام نمی‌دهند، برای همین این عبارات ممکن است در مورد آنها به کار رود.

لاریجانی افزود: این عبارات نگران‌کننده نیست و مورد توجه ما هم قرار ندارد، بلکه نظر شورای حکام آژانس مورد توجه ماست. مسئله ما این بود که یکسری ادعاهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران کرده بودند و اسناد قطعی نداشتند و ما پاسخ‌هایی را به آنها دادیم و در مذاکرات هسته‌ای نیز به این نتیجه رسیدیم که باید این مسئله حل شود.

رئیس مجلس تاکید کرد: بسته شدن پرونده پی ام دی در شورای حکام جزو تعهدات آنها بوده است و امیدواریم ۱+۵ به تعهد خودش در این زمینه عمل کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که قوه مقننه تا چه اندازه از پیگیری‌های دستگاه قضا برای مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند، خاطرنشان کرد: ما امروز مشکل کمبود قانون برای مبارزه با فساد نداریم. اگر کسی معتقد است در این زمینه کمبود وجود دارد، باید بگوید این کمبودها چیست، زیر با انباشت قانون کاری درست نمی‌شود و حتی ما موضوع تنقیح قوانین را در دستور کار خود داریم.

لاریجانی تصریح کرد: یکی از طرح‌های مهم مجلس، تشکیل سازمان مبارزه با فساد است، این پراکندگی موضوع مبارزه با فساد اشکالاتی ایجاد می‌کند و باید محکمه‌های تخصصی در این زمینه وجود داشته باشد. اگر روند تخصصی در موضوع مبارزه با فساد نداشته باشیم، متحمل آسیب‌هایی خواهیم شد.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی براینکه خبرهایی مبنی بر تشکیل جمعیت رهروان با برخی از چهره های سرشناس وجود دارد، تشکیل ایجاد جمعیت رهروان را تائید کرد و گفت: اینکه رهروان در حال مذاکره برای ایجاد تشکل سیاسی است را تائید می کنم و این می تواند ظرفیتی برای کارهای سیاسی در کشور باشد.

وی ادامه داد: اینکه من گفتم که ما با چند نفر مذاکراتی داشتیم، به معنای این نیست که افراد عضو رهروان هستند، بلکه اینها یک فکری را که برای حرکت سیاسی کشور مفید می‌دانند پیگیر هستند و رهروان نیز از این فکر استقبال می‌کنند و دوباره تاکید می‌کنم که این به معنای این نیست که این افراد عضو رهروان باشند.

لاریجانی تاکید کرد: اینها می‌خواهند فکری ارائه دهند و هر تشکلی می‌تواند از این فکر استقبال کند.

رئیس مجلس در ادامه پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این افراد چه کسانی هستند، گفت: همین افرادی که معرفی شده‌اند و چیز پنهانی نیست.

دولت فعلی نمره بهتری در رعایت قانون دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعامل مجلس نهم با دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: تعامل مجلس با دولت‌ها مبنای روشنی دارد؛ یعنی ضمن اینکه رفتار برادرانه با دولت‌ها داریم، اما وجه مستقل‌ بودن مجلس نیز باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه گاهی در برخی کمیسیون‌ها، به اقدامات دولت فعلی ایراداتی وارد می‌کنند، تصریح کرد: در کل روند کار قانونی دولت یازدهم را بهتر از دولت قبل می‌بینیم. مصوبات دولت باید قبل از ابلاغ برای رئیس مجلس ارسال شود تا قانونی بودن آن مورد بررسی قرار بگیرد که دولت فعلی در این زمینه قانونی‌تر از دولت قبل عمل می‌کند.

لاریجانی گفت: دولت فعلی نمره بهتری در رعایت قانون دارد و موارد کمی داریم که دولت فعلی خلاف قانون انجام داده باشد و در کل رعایت قانون در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بهتر شده است.

گفتگو بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی برای نظارت بر برجام

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در موضوع برجام چیست؟ گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طبق قانون کار نظارت را بر عهده دارد و هر سه ماه یکبار وزیر امور خارجه گزارشی را از روند اجرای برجام به کمیسیون ارائه می‌دهد. البته گفتگوهایی بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز وجود دارد.

مراسم اربعین امسال سازمان‌یافته‌ تر است

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص خروج زائران ایرانی مراسم اربعین به عراق و اعتراض برخی مقامات عراقی در خصوص ورود افراد بدون ویزا، گفت: امسال برای مراسم اربعین کار سازمان‌یافته‌ای رخ داده است و اصرار ما نیز این بود که همه زائرین برای سفر به عراق باید ویزا داشته باشند. البته شنیدیم که عده‌ای بدون پاسپورت و ویزا از مرز عبور کرده و اقدامات خلاف قانون انجام داده‌اند که جلوی آن گرفته شد و در حال حاضر کنترل‌های شدیدتری در مرزها وجود دارد.

لاریجانی تاکید کرد: مسئولین عراقی باید بدانند ما در اینکه زائران ایرانی با پاسپورت وارد خاک عراق شوند، جدی هستیم.

ائتلاف با اصلاح طلبان بیشتر از یک خبر رسانه ای نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه جریانات سیاسی برای موضوع انتخابات با شما گفتگو و مذاکراتی داشتند و آیا قرار است اصلاح‌طلبان با شما ائتلافی داشته باشند یا خیر؟ گفت: من این مطلب را در رسانه‌ها شنیده‌ام و چیزی بیشتر از یک خبر رسانه‌ای نبوده است.

وی گفت: هنوز مسائل انتخاباتی، شکل عملیاتی به خود نگرفته است البته یکسری تشکل‌ها به صورت سنتی کارهای خود را انجام می‌دهند، اما این را باید بدانیم که ساختار انتخابات مجلس در ایران بیشتر نماینده‌محور است تا احزاب‌محور و مانند انتخابات ریاست جمهوری نیست.

لاریجانی تاکید کرد: هنوز تشکل‌ها و جریان‌های حزبی برای انتخابات فعال نشده‌اند، زیرا یا نتوانستند با یکدیگر وحدت داشته باشند و یا اینکه ساز و کارهایشان برای انتخابات شکل نگرفته است.

روابط با کشورهای اسلامی و همسایه در اولویت جمهوری اسلامی قرار دارد

در ادامه این نشست خبری، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی از رسانه های عربی مبنی بر اینکه پس از توافق جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت روابط با کشورهای غربی گام برمی دارد، و آیا برنامه ای برای افزایش روابط با کشورهای عربی و اسلامی دارد یا خیر؟ گفت: اولویت برای ما همسایگان و کشورهای اسلامی هستند. کشورهای اسلامی جایگاه بالایی در دیپلماسی جمهوری اسلامی دارند و در اولویت هستند.

مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود در دولت نهم و دهم استفاده کرد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اصلاح‌طلبی مبنی بر اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی برای نظارت بر دولت نهم و دهم استفاده نکرد، توضیح داد: مجلس برای نظارت دولت قبل از رئیس جمهور سوال کرد چندین وزیر استیضاح شدند، تحقیق و تفحص انجام شد که به قوه قضائیه ارسال شد.

لاریجانی ادامه داد: سوال از رئیس جمهور که در مجلس قبل انجام شد از ابزارهای نظارتی بود که از ابتدای انقلاب تاکنون استفاده نشده بود.

نماینده مردم قم افزود: مشکل این بود که از برخی کارهای دولت اطلاع نیافتیم و امروز دیوان محاسبات از برخی تخلفات گزارش می‌دهد. البته برخی اقدامات خلاف انجام می شد که تذکر هم داده شد، اما علی رغم تذکرات این تخلفات ادامه داشت.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون در دولت قبل امری روشن بود، گفت: مجلس تا جایی که توانست از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرد. در برخی موارد اگر برخی اقدامات نمی شد، مشکلات عجیب تری شاهد بودیم.

وی در واکنش به اصرار خبرنگار اصلاح‌طلب مبنی بر اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکرده است، توضیح داد: ما که نیروی نظامی در قوه مقننه نداریم، نیروی ائتلافی هم نداریم. کار ما تقنین و نظارت است.

دادگاه ویژه روحانیت باید به حادثه ۲۵ بهمن در قم رسیدگی می کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر شما در حادثه ۲۵ بهمن با عاملان حادثه برخورد جدی می کردید، امروز حوادث مشابهی در ورامین و نقاط مختلف کشور اتفاق نمی افتاد، پاسخ داد: آن حادثه و ابعادش در مجلس بررسی شد و گزارش آن نیز قرائت شد. باید در دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شد.

لاریجانی با بیان اینکه چون موضوع شخصی بود، شکایت نکردم، خاطرنشان کرد: دادگاه ویژه روحانیت باید به این موضوع رسیدگی می کرد که نکرد.

نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا از وزیر کشور در خصوص علت اعطای مجوز به نشست هایی که توانایی تامین امنیت آن را ندارند؟، گفت: وزارت کشور در حال بررسی واقعه ورامین است. اجازه دهید رسیدگی کنند.

نمایندگان در بررسی برجام تصمیم تاریخی گرفتند

وی در بخش دیگری از نشست خبری در خصوص عملکرد مجلس در موضوع هسته ای گفت: تصمیمی که مجلس در مساله هسته ای گرفت، از سر توجه کامل به موضوع بود. ما سال ها در مساله هسته ای چالش داشتیم. تلاش داشتیم دانش هسته ای تثبیت شود که حریف در پایان اذعان داشت ایران به دانش هسته ای قابل قبولی دست یافته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماجراجویی که طرف غربی آغاز کرده بود، باید خاتمه می یافت. آنها در یکسال آخر دولت قبل خواستار مذاکره شدند، جمهوری اسلامی هم تصمیم داهیانه ای گرفت و این مذاکرات ۳ سال طول کشید.

لاریجانی با بیان اینکه مذاکرات در شورای هسته ای بررسی می شد، اظهار کرد: موردی بود که شورای هسته ای مسیری را که تیم مذاکره کننده طی کرده بود، بررسی کرده و اعلام کرد باید این مسیر عوض شود. ۲ ماه طول کشید تا مسیر تغییر کند.

نماینده مردم قم ادامه داد: جمع‌بندی شورای هسته ای این بود که اگر داد و ستدی انجام شود، فناوری هسته ای آسیب نمی بیند و در عین حال تحریم ها برداشته می شود.

وی گفت: برخی می گویند این داد و ستد نباید رخ می داد. این افراد باید پاسخ دهند که چگونه تحریم ها باید برداشته می شد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این توافق برای حفظ منافع ملی بود، اظهار داشت: در مجلس نیز نظرات متفاوتی وجود داشت، برخی معتقد بودند برجام باید رد شود که در این صورت طرف مقابل می گفت ۳ سال برجام بررسی شده و حالا می خواهید رد کنید و این اتفاق دورنمای خوبی از سیاست خارجی ما به جهانیان نشان نمی دهد.

لاریجانی افزود: علاوه بر این اگر برجام رد می شد، آنها سناریوی آماده ای داشتند و فشارها را در فروش نفت افزایش می دادند و ما نگران اوضاع اقتصادی بودیم.

نماینده مردم قم اضافه کرد: برخی نیز معتقد بودند برجام نباید در مجلس بررسی شود که این سناریو نیز برای مجلس جالب نبود. برجام باید در جایی بررسی می شد که در پایان نیز مجلس با شروطی برجام را بررسی کردند و مقام معظم رهبری هم برجام را به صورت مشروط تایید کردند.

وی تصریح کرد: ممکن است در برجام نقایصی وجود داشته باشد که رد نمی کنیم، اما کلیت موضوع در شرایط کشور امری لازم بود و نمایندگان تصمیم تاریخی گرفتند و کشور را از این مرحله عبور دادند.

تذکر رهبری در مورد تماس تلفنی رئیس جمهور با اوباما

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی معتقدند تصویب برجام به رهبری تحمیل شد، اظهار کرد: این حرف بسیار سبک و جسارت‌آمیزی است. رهبری شخصیتی هستند که در مسائل بین المللی از نگاه نافذی برخوردارند و من در این ۳۰ سال کمتر شخصیتی به پختگی ایشان دیدم.

لاریجانی ادامه داد: نگاه مقام معظم رهبری در مسائل منطقه ای و بین‌المللی، نگاهی نافذ و عمیق است.

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه گاهی جلسات شورای هسته ای در خدمت رهبری تشکیل می شد، خاطرنشان کرد: ایشان از شجاعت برخوردارند و زمانی که رئیس جمهور تلفنی با مقامات آمریکایی صحبت کردند، ایشان ایرادی داشتند که اعلام کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نه درباره شخصیت امام(ره) این حرف ها درست است و نه درباره شخصیت رهبر معظم انقلاب.

رفتار روسیه در مبارزه با تروریسم درست است/آز ان حمایت می کنیم

رئیس قوه مقننه با اشاره به عملکرد روسیه در سوریه برای مبارزه با تروریسم، گفت: ما رفتار روسیه را در مبارزه با تروریسم رفتار درستی می‌دانیم و برخی کشورهای منطقه در مبارزه با گروه‌های تروریستی باید رفتارشان را تصحیح کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر غربی‌ها رفتار روسیه در قبال تروریسم را داشتند، ما مشکلات امروز منطقه‌ای را نداشتیم. ما در مسائل سیاسی و عملیاتی اقدامات روسیه را مورد حمایت قرار می‌دهیم.

لاریجانی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برای پرشور شدن انتخابات، رایزنی‌هایی را با قوه قضائیه جهت رفع برخی ممنوع‌التصویری‌ها خواهید داشت یا خیر، گفت: روابط ما با قوه قضائیه خوب و برادرانه است. فکر می‌کنم انتخابات پرشور و سالمی را داشته باشیم و این به نفع کشور است با استفاده از ظرفیت مردم، انتخابات خوبی داشته باشیم.

جلسات مشورتی با ناطق نوری/ از وی حمایت می کنیم

رئیس قوه مقننه با اشاره به تشکیل جلسات با علی‌اکبر ناطق نوری اظهار کرد: ما با آقای ناطق نوری جلساتی را داریم و برای کارهای آینده مشورت‌هایی می‌کنیم. ایشان مورد حمایت ماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث برخی اظهارات و تندروی‌ها می‌شود، اختلاف نظر است و برخی نیز به دلیل بی‌اخلاقی‌هایی است که باید اصلاح شود. من نمی‌گویم نقد وجود نداشته باشد، اما آنچه مهم است درست نقد کردن است.

ادعای تبادلات نفتی بین داعش و روس‌ها غیرواقعی است

لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ایران قصد میانجی‌گیری میان روسیه و ترکیه را در تنش اخیر دارد یا خیر و آیا خرید نفت توسط روسیه از داعش را تایید می‌کنید، گفت: من خرید نفت توسط روس‌ها از داعش را هیچ جا ندیده‌ام، البته ادعای خرید نفت داعش توسط ترکیه مطرح شده است، اما تبادلات نفتی بین داعش و روس‌ها ادعایی غیرواقعی است.

وی افزود: اصلا چنین چیزی عملی نیست، روس‌ها چطور می‌خواهند از داعش نفت بخرند، این حرف غیرطبیعی است و امکان‌پذیر نخواهد بود و جنبه واقعی ندارد.

رئیس قوه مقننه گفت: باید بدانیم یک جریان وسیع تروریستی در سوریه است که متکثر هم هستند و هر کشوری از برخی گروه‌های تروریستی در سوریه حمایت می‌کند. ما نیاز به مبارزه بین‌المللی با تروریسم داریم، البته یک ائتلاف ۶۰ کشوری برای این موضوع به وجود آمد و برخی مناطق عراق و سوریه بمباران شد، اما ما تاثیری ندیدیم.

وی خاطرنشان کرد: ما عملکرد روسیه را برای مبارزه با تروریسم دقیق‌تر و عملیاتی‌تر می‌بینیم؛ چرا که روس‌ها در این زمینه جدی‌تر عمل می‌کنند.

از تنش ایجاد شده بین ترکیه و روسیه متاسفیم/میانجیگری بین دو کشور را قبول می کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از تنش ایجاد شده بین ترکیه و روسیه متاسفیم و من بعید می‌دانم انهدام جنگنده روسیه توسط ترکیه بر اثر یک خطا بوده باشد، چرا که فضای هوایی این‌طور نیست که هماهنگی‌هایی در آن صورت نگیرد. علت ناراحتی روسیه از ترکیه هم به همین دلیل است.

لاریجانی گفت: ما تلاش می‌کنیم این مسئله بین دو کشور همسایه ما خاتمه پیدا کند و اگر از ایران برای میانجی‌گری درخواستی کنند، ما قبول می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا چاه‌های نفت سوریه را برای جلوگیری از فروش نفت توسط داعش بمباران نمی‌کنند، تصریح کرد: من نمی‌توانم در این خصوص نظر دهم، شاید به نفع دولت بعدی سوریه باشد که چاه‌های نفت این کشور بمباران شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکلات موجود در ترویج فرهنگ قرآنی در کشور، گفت: بودجه مناسبی برای گسترش آموزش‌های قرآنی تخصیص داده شده است و همیشه گزارش‌هایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس به ما می‌رسد، اما به من گزارشی در خصوص مشکلات در این حوزه ارائه نشده است.

هنوز برای انتخابات تصمیم نگرفته ام

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرگزاری نسیم درباره حضور در انتخابات آتی از تهران یا قم گفت: هنوز برای انتخابات تصمیم نگرفته ام.

جذب سرمایه خارجی با اقتصاد مقاومتی مغایرتی ندارد

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با سیاست اقتصاد مقاومتی مخالفتی دارد، گفت: ما امروز برای رسیدن به رشد ۸ درصدی به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز داریم و اگر بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرتی ندارد؛ چرا که همواره تاکید شده که برای تحقق این موضوع باید از سرمایه‌های داخلی و خارجی استفاده شود.

لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای اظهار کرد: از آنجایی که من در موضوع هسته‌ای دستی در کار داشتم، معتقدم فصل حل این موضوع فرا رسیده است و وقتی غربی‌ها طالب حل این پرونده هستند، ما باید آن را دنبال کنیم.

وی افزود: یک سال و نیم قبل از دولت فعلی، آمریکایی‌ها پیشنهاد دادند که در خصوص مسئله هسته‌ای مذاکره داشته باشیم و من از کسانی بودم که اعتقاد داشتم این مذاکرات باید صورت بگیرد؛ هر چند که برخی‌ها با آن مخالف بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استدلال من این بود که ما از نظر دانش هسته‌ای به جایی رسیدیم که باید از طریق مذاکره، موضوع و مشکل هسته‌ای را ختم کنیم.

قبل از دولت یازدهم خواهان مذاکره با آمریکا بودم

لاریجانی با بیان اینکه دولت فعلی به نظر بنده در این زمینه نزدیک بود، گفت: اگر قرابتی بین برداشت من از مذاکره در خصوص هسته‌ای با دولت یازدهم وجود دارد به جهت آن است که من این نظر را یک سال و نیم قبل از دولت فعلی ابراز کردم.

وی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت: من در زمینه اقتصادی معتقدم که جهت‌گیری‌های دولت فعلی درست است و اگر انتقادی داریم به برخی کارهای اجرایی است و اینکه سرعت حل مسائل اقتصادی مانند خروج از رکود به تلاش‌های بیشتری نیاز دارد، جزو دیدگاه‌هایی هست که همواره بین دولت و مجلس وجود داشته باشد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص بازارچه‌های مرزی و توسعه مناطق آزاد کشور گفت: بازارچه مرزی غیر از داشتن مناطق آزاد است. دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه داده تا چند منطقه از جمله مهران را به منطقه آزاد تبدیل کند.

لاریجانی تصریح کرد: ما مشکلی که در زمینه منطقه آزاد داریم این است که این مناطق از فلسفه تشکیل خود دور شده‌اند، فلسفه اصلی تشکیل این منطق این است که در آن مقررات ساده‌ای وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بنادر و مناطق آزادی که ما امروز می‌بینیم بیشتر محملی برای واردات شده است که این برای کشور مُضر است، البته با آقای ترکان در این خصوص جلسه داشتیم، مسئله را عنوان کردیم و وی نیز این مشکل را قبول کرد. باید بدانیم که مناطق آزاد ما از بدو تاسیس بد متولد شده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بندر آزاد برای واردات نیست، بلکه بنادر و مناطق آزاد سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را سهل می‌کند تا صادرات رونق گیرد، بنابراین ما با اصل تشکیل مناطق آزاد با این نگاه مخالفت نداریم، بلکه با تشکیل این مناطق با نگاه وارداتی مخالف هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم قرائت گزارش برخی تحقیق و تفحص‌ها در مجلس، گفت: لزومی ندارد که فضا را این‌قدر تیره و تار کنیم؛ من به اندازه شما به عمق فاجعه‌ای که می‌گویید واقف نیستم. (خنده حضار)

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی انجام شده و پرونده‌ای که در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود نیز بر پایه همین تحقیق و تفحص است.

اختلافات کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید مانع قرائت این گزارش در صحن علنی است

لاریجانی گفت: ممکن است برخی تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسیده باشد یا بعد از تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیده باشند که تخلفی رخ نداده است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ۴۰ تحقیق و تفحص در این مجلس مطرح شده که ۲۰ تای آن بررسی شده است، گفت: در مورد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نیز گروه تحقیق و تفحص هنوز به نتیجه نرسیده است که گزارش را به کمیسیون ارائه کند.

وی ادامه داد: برخی گروه‌های تحقیق و تفحص با آقای خجسته اختلاف‌هایی دارند.

لاریجانی تصریح کرد: هیچ انگیزه‌ای در مجلس برای اینکه این گزارش قرائت نشود، وجود ندارد و اگر این گزارش از کمیسیون بیرون بیاید، قرائت می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از خبرنگاران تشکر کرد که سئوالات خود را به پایان رسانده‌اند.