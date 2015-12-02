۱۳۰ اتوبوس از فارس برای بازگشت زائران به مرزها اعزام شد

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اعزام زائران به مرزها از یک آذر در فارس آغاز شد، گفت: اتوبوس های فارس طی هزار و ۱۲۴ سرویس زائران را به مرزهای مهران و شلمچه انتقال داده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین اعزام به سمت مرز شلمچه بوده، افزود: حدود ۳۹ هزار زائر طی این مدت توسط حمل و نقل و پایانه های فارس به مرزها اعزام شده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های فارس گفت: ۶۵ دستگاه اتوبوس خالی به مرز مهران و ۶۵ دستگاه اتوبوس خالی از فارس به مرز شلمچه اعزام شده اند تا بتوانند زمینه بازگشت زائران را فراهم کنند.

خواست خدایی بیان کرد: از امروز ستادی در پایانه کاراندیش به منظور پاسخگویی مستقر شده است.

وی اظهار داشت: برای خدمات رسانی به زائران حدود ۹۰ درصد سرویس های درون کشوری حمل و نقل و پایانه های فارس تعطیل شده است.