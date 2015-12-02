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۱۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۱۳۰ اتوبوس از فارس برای بازگشت زائران به مرزها اعزام شد

۱۳۰ اتوبوس از فارس برای بازگشت زائران به مرزها اعزام شد

شیراز – مدیر کل حمل و نقل و پایانه های فارس گفت: ۱۳۰ اتوبوس خالی از فارس برای بازگشت زائران به مرزهای مهران و شلمچه اعزام شده است.

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اعزام زائران به مرزها از یک آذر در فارس آغاز شد، گفت: اتوبوس های فارس طی هزار و ۱۲۴ سرویس زائران را به مرزهای مهران و شلمچه انتقال داده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین اعزام به سمت مرز شلمچه بوده، افزود: حدود ۳۹ هزار زائر طی این مدت توسط حمل و نقل و پایانه های فارس به مرزها اعزام شده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های فارس گفت:  ۶۵ دستگاه اتوبوس خالی به مرز مهران و ۶۵ دستگاه اتوبوس خالی از فارس به مرز شلمچه اعزام شده اند تا بتوانند زمینه بازگشت زائران را فراهم کنند.

خواست خدایی بیان کرد: از امروز ستادی در پایانه کاراندیش به منظور پاسخگویی مستقر شده است.

وی اظهار داشت: برای خدمات رسانی به زائران حدود ۹۰ درصد سرویس های درون کشوری حمل و نقل و پایانه های فارس تعطیل شده است.

کد مطلب 2990041

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