موافقت هیات مدیره باشگاه راه آهن با استعفای علیرضا رحیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه راه آهن ضمن اعلام این موافقت در مطلبی نوشت: داستان از همان روز اول آغاز شده بود. همان جایی که هلدینگ یزدان رسما مالک باشگاه راه آهن شد علیرضا گفت که نمی‌تواند مدیرعامل باشد اما در تنگنای فرصت‌ها تا آغاز لیگ برتر،کدام ناخدای کاردان و راه بلد بهتر از او می توانست تیم را مهیای حضور در رقابت ها نماید؟

با اصرار ما، رحیمی پذیرفت که تیم را ببندد و بعد از آن از باشگاه جدا شود. ما شرطش را پذیرفتیم اما عمل به این شرط به معنای از دست دادن یک مدیر با دانش و دلسوز بود پس تلاش کردیم علیرضا رحیمی را از تصمیمش منصرف کنیم.

هر بار مالک باشگاه را دید اصرار کرد که بیش از این در مسند مدیرعاملی نماند و مالک باشگاه هر بار سعی داشت این اتفاق را حداقل به پایان فصل موکول کند تا اینکه طی هفته های اخیر شدت اصرارهای علیرضا رحیمی بیشتر و بیشتر شد. کار به نوشتن استعفای کتبی کشید و احساس می شد مخالفت بیش از این با تصمیم مدیرعامل ،نوعی خودخواهی و بی معرفتی باشد. سخت‌ترین تصمیم ممکن گرفته شد: موافقت با استعفای علیرضا رحیمی از سمت مدیرعاملی.

حالا که این امر به فعل رسیده است نمی‌توان به سادگی از کنار همه چیز گذشت. در مدت 130 روز مدیرعاملی رحیمی در باشگاه راه آهن یزدان چیزی جز صداقت و سلامت و پاکی و راستی از او ندیدیم. حضورش، کلاس درسی برای همه ما بود و امروز که از کرسی مدیریت فاصله می‌گیرد از او تنها یک خواسته داریم. ما به وعده مان برای جدایی او عمل کردیم هر چند با تاخیر و تعلل بسیار ولی از وی می‌خواهیم به وعده اش بدون تاخیر عمل کند. وعده ای که بر اساس آن قول داده به عنوان یار و یاور مالک و یک مشاور راه آهن یزدان را همراهی کند.

برای قدردانی از زحمات رحیمی در این مدت، واژه مناسبی نمی‌یابیم. امیدواریم او الگویی برای همه ما باشد. خدا قوت مرد دلسوز خستگی ناپذیر.

به دنبال موافقت هیات مدیره باشگاه راه آهن یزدان با استعفای علیرضا رحیمی،اعلام می دارد مدیرعامل جدید به زودی و از طریق سایت رسمی باشگاه معرفی خواهد شد.