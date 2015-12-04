کارگاه ENDNOTE در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد هفته پژوهش و فناوری خراسان شمالی، احمد محقر اظهار کرد: ENDNOTE یکی از نرم افزارهای مورد نیاز برای پژوهشگران به منظور مقاله نویسی و پایان نامه نویسی است که کارگاه آموزشی آن در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری استان برگزارمی شود.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های دانشگاه بجنورد برپایی کارگاه آموزشی فیزیک و انجام آزمایش های جذاب در آن است.

محقر با اشاره به این که دانشگاه بجنورد مسئولیت کمیته علمی هفته پژوهش را نیز بر عهده دارد، یاد آور شد: براساس معیارهای موجود پژوهشگر برتر در دو بخش دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب فن آور برتر در سه بخش مراکز رشد، واحدهای فناور و افراد فناور، عنوان کرد: کارآفرینان برتر نیز در آیین اختتامیه هفته پژوهش تقدیر می شوند.

محقر یادآورشد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و کارآفرینان برتر استان روز یکشنبه ۱۵ آذرماه سال جاری ساعت ۹ صبح در محل سالن ورزشی هلال احمر بجنورد افتتاح می‌شود که به مدت سه روز تا ۱۸ آذرماه سال جاری برای بازدید علاقمندان دایر است.

محقر با اشاره به وجود ۸۰ غرفه در نمایشگاه هفته پژوهش استان، افزود: ازعصر روز جمعه ۱۳ آذرماه سال جاری همه این غرفه ها به دستگاه های اجرایی، مراکز آموزشی و دانشگاهی و بخش خصوصی به منظور ارائه آخرین دستاوردها واگذار خواهد شد.