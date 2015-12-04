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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸

در کرانه باختری رخ داد؛

شهادت دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

شهادت دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه «الخلیل» واقع در کرانه باختری دو شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز جمعه به منطقه «الخلیل» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان فلسطینیان ساکن الخلیل و نظامیان صهیونیست به وجود آمد.

نظامیان صهیونیست از گلوله های جنگی و گازهای اشک آور علیه فلسطینیان استفاده کردند که در نتیجه آن دو فلسطینی به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر، منابع عربی از وقوع یک عملیات شهادت طلبانه دیگر در «الخلیل» خبر می دهند.

این در حالی است که شب گذشته نظامیان صهیونیست یک شهروند فلسطینی را به ضرب گلوله در قدس اشغالی به شهادت رسانده بودند.

کد مطلب 2990845

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