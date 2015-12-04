هدف رسانه های حامی صهیونیست اختلال در روابط ایران و آذربایجان است

محسن پاک آیین در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد خلل در گسترش روابط دو کشور همسایه ایران و آذربایجان را از اهداف رسانه های حامی رژیم صهیونیستی عنوان و اظهار کرد: دشمنان روابط حسنه ایران و آذربایجان با انتشار اخبار کذب قصد دارند از طریق دیپلماسی عمومی و رسانه ای مانع توسعه روابط دو کشور شوند.

وی با تاکید بر اینکه تفاهم و دوستی مرز مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان است، تصریح کرد: روابط مرزی دو کشور در کنار روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حد بسیار خوبی قرار دارد و فرماندهان مرزبانی دو کشور در طول یک سال گذشته با برگزاری نشست های تخصصی سه بار با یکدیگر دیدار داشته اند.

سفیر ایران در باکو با اشاره به اینکه میزان اعتماد دو کشور به یکدیگر به بالاترین حد خود رسیده است، افزود: با وجود عوامل ثالثی که علاقمند به توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان نیستند، اعتماد متقابل باعث افزایش همکاری های دو جانبه در تمامی زمینه ها شده است.

پاک آیین به حمایت کنگره آمریکا از تحرکات قوم گرایانی که در میان دولت و مردم جمهوری آذربایجان دارای هیچ پایگاهی نیستند و قصد آسیب رساندن به روابط دو کشور را دارند اشاره کرد و ادامه داد: برخی از نهادهای مستقر در کشورهای منطقه از تحرکات قوم گرایان در جمهوری آذربایجان که شعار تجزیه طلبانه سر می دهند حمایت می کنند و این دسیسه ها تاثیر گذار نبوده و با شکست مواجه است.

وی تصریح کرد: اراده روسای جمهور دو کشور بر توسعه روابط و همکاری متقابل استوار است.

پاک آیین مبارزه قاطع دولت جمهوری آذربایجان با گروه های تروریستی وهابی و تکفیری را یادآور شد و اظهار کرد: و هابی ها و تکفیری ها دارای هیچ قدرت و نفوذی در جمهوری آذربایجان نیستند و مردم شیعه و مسلمان این کشور با حیله های این گروه آشنا بوده و اجازه میدان داری به آنها نمی دهند.

وی با اشاره به ارتباطات خوب دانشگاهی، علمی و پزشکی ایران با جمهوری آذربایجان گفت: ارتباطات دانشگاهی به صورت ویژه بین دو کشور جریان دارد و در حال حاضر ۱۰ نفر از اساتید ایرانی در دانشگاه های جمهوری آذربایجان تدریس می کنند.

سفیر ایران در باکو ادامه داد: در راستای همکاری های پزشکی و درمانی بین دو کشور، تعدادی از پزشکان سرشناس ایرانی به صورت ترددی به جمهوری آذربایجان آمده و ضمن ویزیت بیماران، در بیمارستان های این کشور عمل جراحی انجام می دهند.

پاک آیین با اشاره به بررسی تسهیل و امکان صدور ویزا در مرز برای اتباع ایرانی در مرزهای آستارا و بیله سوار از جانب دولت آذربایجان اظهار کرد: این موضوع با دید مثبتی توسط مسئولان آذری در حال بررسی است و در آینده شرایط بهتری را برای اخذ ویزا و تردد اتباع ایرانی در مرزهای آستارا و بیله سوار شاهد خواهیم بود.

وی اهمیت شهرستان مرزی بندر آستارا را یادآور شد و تاکید کرد: مرز آستارا در استان گیلان، فعال ترین مرز موجود میان ایران و جمهوری آذربایجان است و خط آهن آستارای ایران - آستارای آذربایجان تکمیل کننده کریدور شمال - جنوب است که برای تمام کشورهای منطقه اهمیت ویژه ای دارد.