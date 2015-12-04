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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۴

معاون وزیر کشور:

کشف اسباب بازیهای خطرناک/زائران کربلا اسباب بازیها را تحویل دهند

کشف اسباب بازیهای خطرناک/زائران کربلا اسباب بازیها را تحویل دهند

رئیس ستاد مرکزی اربعین از احتمال وجود مواد خطرناک در اسباب بازی‌های تهیه شده از سوی زائران خبر داد و گفت: زائران اسباب بازی ها را به نیروی انتظامی محل سکونت خود تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ در هشداری به زائران گفت: زائرانی که از عراق اسباب بازی خریداری کرده اند قبل از اینکه آن را مورد استفاده قرار بدهند به واحد های انتظامی محل سکونت خود اطلاع دهند تا اگر مواد مشکوکی داخل این اسباب بازی ها باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین خطاب به زائرانی که هنوز وارد کشور نشده اند، گفت: زائران اینگونه وسائل را خریداری نکنند و کسانیکه در مسیر هستند نیز اگر کالایی همراهشان است در محل های ورودی مرزی این اجناس را به نیروی انتطامی تحویل دهند، تا بررسی های لازم صورت بگیرد.

وی گفت: در بررسی های انجام شده در مهران دو مورد از این عروسک‌ها کشف شده است، ۵ مورد هم در خوزستان داشتم و در برخی موارد هم مردم خود مشکوک شده بودند و این اسباب بازی ها را تحویل داده اند.

کد مطلب 2991166

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