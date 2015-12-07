بازدید نواز شریف از رزمایش نیروی هوایی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دان نیوز»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان امروز ابتدا به فرودگاه بین المللی کراچی آمد و مورد استقبال مقامات دولتی کراچی قرار گرفت. نواز شریف در این سفر یکروزه به کراچی، عملیات کراچی و «طرح اقدام ملی» را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در اجلاسی که قرار است در کراچی برگزار شود وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان و سایر مقامات دولتی و سیاسی پاکستان حضور خواهند داشت.

نواز شریف بعد از ورود به فرودگاه کراچی با هلی کوپتر به منطقه ساحلی «سونمیانی» ایالت بلوچستان رفت تا از رزمایش نیروی هوایی پاکستان بازدید کند.

نواز شریف در این بازدید گفت: انجام رزمایش نظامی در افزایش توان نظامی نیروی هوایی تاثیر بسزایی دارد و عملیات خلبانهای پاکستان در این رزمایش بی نظیر بود. پاکستان با وجود مشکلات بسیار زیاد توانایی مبارزه با تروریستها را دارد.

«سهل امان» فرمانده نیروی هوایی نیز در این دیدار گفت: ما برای دفاع از مرزهای پاکستان آمادگی کامل داریم و توان دفع تمام خطرات داخلی و خارجی از سوی دشمنان و تروریستها را داریم. دراین رزمایش جنگنده های «جی اف 17 » ساخت پاکستان نیز شرکت داشتند.