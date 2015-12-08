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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

معاون حجتی اعلام کرد:

امسال ۱۰۰ هزار هکتار جنگل‌کاری در کشور انجام می‌شود

امسال ۱۰۰ هزار هکتار جنگل‌کاری در کشور انجام می‌شود

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: امسال با مشارکت مردم ۱۰۰ هزار هکتار جنگل‌کاری اقتصادی در کشور انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خداکرم جلالی، سطح جنگل‌کاری‌های انجام شده در سال گذشته را ۵۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: امسال این رقم دو برابر می‌شود.

وی، گونه‌های قابل کشت را مثمر و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ذکر و خاطرنشان کرد: نهال‌های تولیدی را منابع طبیعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و مردم نیز مراحل کاشت، حفاظت و بهره‌برداری از آن را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جنگل‌ها اضافه کرد: مالکیت این زمین‌ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیست و با حفظ مالکیت دولت، تنها بهره‌برداری در اختیار مردم محلی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 2994354

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