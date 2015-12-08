به گزارش خبرگزاری مهر، خداکرم جلالی، سطح جنگل‌کاری‌های انجام شده در سال گذشته را ۵۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: امسال این رقم دو برابر می‌شود.

وی، گونه‌های قابل کشت را مثمر و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ذکر و خاطرنشان کرد: نهال‌های تولیدی را منابع طبیعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و مردم نیز مراحل کاشت، حفاظت و بهره‌برداری از آن را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جنگل‌ها اضافه کرد: مالکیت این زمین‌ها به هیچ وجه قابل واگذاری نیست و با حفظ مالکیت دولت، تنها بهره‌برداری در اختیار مردم محلی قرار می‌گیرد.