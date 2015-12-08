به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی که امروز ۱۷ آذر برگزار شد به فعالیت های کارگروه مد و لباس و نقش وزارتخانه نام برده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه اشاره و بیان کرد: براساس سیاستی که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنعتی به استان های مختلف ابلاغ کرده برندسازی و همچنین حمایت از تولید پوشاک ایرانی اسلامی برای افزایش توان رقابتی و تحریک تقاضا در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

به گفته او مدیریت واردات و برندهای خارجی در حوزه اصناف، تعریف رسته طراحی پوشاک با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد، ترویج طرح های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، حمایت از ایجاد و توسعه فروشگاه های زنجیره ای ویژه منسوجات، پوشاک و کیف و کفش، همچنین حمایت از برگزاری نمایشگاه های مد و لباس ایرانی اسلامی از دیگر وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مد و لباس است.

طاهری همچنین حمایت از روش های تبلیغاتی مناسب برای ترویج مد و لباس و هماهنگی و تعامل با نیروی انتظامی و پلیس اماکن عمومی را در برنامه هایی که به منظور عرضه کالای متعارض با فرهنگ ایرانی اسلامی انجام می شود را از دیگر برنامه های وزارتخانه متبوع خود دانست و افزود: در کنار این موضوع کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی را در استان های مختلف فعال کرده ایم و از اصحاب رسانه می خواهیم تا به ما کمک کنند تا به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از لباس ایرانی اسلامی بپردازیم.

مهناز چترفیروزه به نمایندگی از اتاق اصناف ایران در این نشست حضور داشت. او با اشاره به اینکه اتاق اصناف روی چند حوزه تمرکز کرده است گفت: توجه به بخش طراحی یکی از مسائلی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم چراکه طراحی حلقه گمشده چرخه اقتصاد در حوزه تولید پوشاک است.

به گفته او حمایت از تولید ملی یکی دیگر از ضرورت هایی است که در اتاق اصناف ایران به آن توجه می شود. بر این اساس یک کارگروه تخصصی تشکیل شده و از تمام اتحادیه های صنفی در حوزه پوشاک دعوت شده است تا برندهای مختلف را به ما معرفی کنند. همچنین تولیدکنندگانی که قابلیت تبدیل شدن به برند را دارند هم به ما معرفی شده اند.

چتر فیروزه ساماندهی ویترین مغازه ها را یکی دیگر از فعالیت های مهم اتاق اصناف دانست و افزود: قرار است در جشنواره مد و لباس فجر بخشی هم به «ویترین برتر» تعلق بگیرد. چراکه ما ساماندهی ویترین مغازه ها و مانکن ها را شروع کرده ایم و به پیشنهاد کارگروه مد و لباس قرار است مانکن ها و حجم های نمایشی برتر در جشنواره «ویترین برتر» معرفی شوند.

به گفته نماینده اتاق اصناف ایران در نمایشگاه مد و لباس فجر علاوه بر تولیدکنندگان پوشاک از صنف کیف و کفش، ساعت، آرایشگران و خیاطان هم حضور دارند. حتی تولیدکنندگان جواهر آلات و صنایع دستی هم به نمایشگاه فجر امسال می آیند.

یوسفی‌فر نماینده اتحادیه پوشاک ایران نیز به شناسایی ۹۱۴ مرکز ایرانی اسلامی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۱۴ مرکز برای تولید و عرضه لباس اسلامی ایرانی اعلام آمادگی کرده اند. همچنین قرار است در زمینه نذورات پارچه و لباس در کشور فرهنگ سازی شود. اتفاق مهم دیگر اینکه رنگ پوشاک داخلی ارزیابی و همراه با رنگ پوشش بین المللی رنگ سال ایرانی هم معرفی می شود.