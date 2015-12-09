به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معتمد گفت: استفاده از صندوق های زمین و ساختمان، برای شرکت های ساخت و ساز قدیمی که از سال های پیش شروع به ساخت و ساز کردند اما هم اکنون دچار بحران نقدینگی شدند، بلااشکال است و با رعایت الزمات مقرر، امکان استفاده از این فرصت برای این شرکت ها نیز وجود دارد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در صندوق ­های زمین و ساختمان، وجوه از متقاضیان سرمایه­ گذاری جمع آوری و در ساخت پروژۀ ساختمانی مشخصی که صندوق برای ساخت آن تاسیس می ­شود، صرف می شود و در نهایت پس از فروش واحدهای ساختمانی، عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق توزیع می شود.

وی با بیان اینکه در این صندوق ها، مشخصات زمین و ساختمان، مراحل و زمان‌بندی، هزینه‌های اجرای پروژه و پیش­ بینی مبالغ فروش از جمله مواردی است که افشا می­ شود، تصریح کرد: وجود یک پروژه که برآوردهای صحیحی از هزینه ‌های ساخت و قیمت فروش آن انجام شده باشد و مطابق برنامه زمان‌بندی شده ساخته و به فروش برود می‌تواند منافع متقابلی برای سرمایه‌گذاران و کسانی که تامین مالی ساخت پروژه ساختمانی را از طریق صندوق انجام داده‌اند فراهم کند.

معتمد با بیان اینکه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، راه‌کاری برای تامین مالی آگاهانه در پروژه‌های ساختمانی است، گفت: در زمان رکود تمایل به سرمایه گذاری در خرید مسکن کاهش پیدا می کند اما سرمایه‌گذاران با دریافت اطلاعات و مستندات مربوط به ساخت پروژه های زمین و ساختمان، می توانند در تامین مالی پروژه ها مشارکت کنند و با بازگشت رونق به بازار مسکن، انتظارشان تأمین شود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره استفاده از این فرصت برای شرکت های ساخت و ساز قدیمی و همچنین گروه هایی که از سال های پیش شروع به ساخت و ساز کردند اما هم اکنون دچار بحران نقدینگی شدند، گفت: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، محدودیتی برای پذیرش و اجرای پروژه ساختمانی وجود ندارد و هر پروژه‌ای که الزامات مورد نیاز برای تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان را تامین کرده باشد، می‌تواند نسبت به تامین منابع مالی و ساخت پروژه ساختمانی در چارچوب اساسنامه، امیدنامه و مطابق طرح توجیهی ارائه شده اقدام کند.

وی گفت: یکی از الزامات این صندوق‌ها که به منظور صیانت از سرمایه سرمایه‌گذاران مقرر شده است، انتقال قطعی زمین و یا پروژه در دست ساخت، به نام صندوق، قبل از تامین مالی از عموم است. در این صندوق‌ها منابع مالی از طریق عموم تامین می شود بنابراین عایدات و بازده مورد انتظار آن بر اساس برآوردهای واقع‌بینانه باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری در آن صندوق باشند.

معتمد با اشاره به راه اندازی دو صندوق زمین و ساختمان گفت: در حال حاضر صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ و صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان شمالغرب در تاریخ ۳ آبان ۹۴ مجوز فعالیت خود را دریافت کرده و مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان آویشن و پردیس پارسیان نزد مرجع ثبت، مراحل ثبت خود را انجام داده‌اند که با تکمیل مدارک و مستندات لازم می‌توانند تقاضای دریافت مجوز فعالیت را ارائه کنند.

وی گفت: موضوع فعالیت صندوق زمین و ساختمان، منحصر به ساخت و فروش یک پروژه ساختمانی مسکونی نیست بلکه پروژه مذکور می‌تواند علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، شامل ساخت پروژه‌هایی از قبیل مجتمع‌های اداری، تجاری، خدماتی، تفریحی و گردشگری را نیز شامل شود.

این مقام مسئول بورسی تصریح کرد: همچنین بنگاه های تولیدی نیز برای ساخت ساختمان ‌های مورد نیازشان نیز می‌توانند اقدام به تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان کنند.

معتمد درباره ورود سرمایه گذاران خارجی به این عرصه گفت: سرمایه‌گذاران خارجی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کنند یا چنانچه دارای امکانات و تکنولوژی ساخت مناسبی باشند، با ارکان اجرایی صندوق در ساخت و تکمیل پروژه در دست اجرا همکاری داشته باشند.