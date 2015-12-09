مباحثه درکارگروه اشتغال لرستان/مدیر بانک صادرات ازجلسه اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد که مدیران کمیته امداد و بهزیستی لرستان مشکلاتی از عدم تخصیص مناسب تسهیلات ابلاغی بانک ها به مددجویان و نحوه پرداخت این تسهیلات را بیان کردند.

مدیر کل بهزیستی لرستان: برخی بانکها یک ریال تسهیلات به مددجویان نداده اند

و اما بحث بین استاندار لرستان و مدیر شعب بانک صادرات استان از آنجا شروع شد که مدیرکل بهزیستی لرستان در آمار خود از عدم اختصاص حتی یک ریال از اعتبارات ابلاغی به بانک های مسکن، صادرات و تجارت برای پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی اشاره کرد.

طرح این موضوع باعث شد استاندار لرستان از مدیر شعب بانک صادرات استان بخواهد در خصوص عدم پرداخت تسهیلات این بانک به مددجویان استان پاسخگو باشد.

مدیر بانک صادرات لرستان: بانک صادرات دولتی نیست

مدیر شعب بانک صادرات لرستان در ابتدای صحبت های خود با بیان اینکه جهت اطلاع بانک های تجارت، ملت و صادرات خصوصی بوده و دولتی نیستند باعث واکنش استاندار شد تا از وی بخواهد در خصوص سهام بانک صادرات توضیحاتی ارائه دهد.

شاپور صالحی پور گفت: ۴۰ درصد سهام این بانک مربوط به سهام عدالت، ۲۱ درصد آن دولتی و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی است.

استاندار لرستان: بانک صادرات دولتی است

استاندار لرستان با بیان اینکه با توضیحات داده شده ۶۱ درصد سهام بانک صادرات دولتی است اضافه کرد: از آنجا که سهام عدالت نیز مربوط به دولت است پس بخش عمده ای از سهام این بانک دولتی است و این بانک دولتی محسوب می شود.

هوشنگ بازوند ادامه داد: از نظر ما بانک صادرات دولتی است و حتی اگر خصوصی باشد باید بانک های خصوصی بهتر از بانک های دولتی عمل کنند.

مدیر بانک صادرات لرستان: منابع قرض الحسنه نداریم

مدیر شعب بانک صادرات لرستان با اشاره به اینکه میزان مصارف قرض الحسنه بانک صادرات دو برابر بیشتر از منابع قرض الحسنه آن است عنوان کرد: بانک صادرات ۴۹۰ میلیارد تومان منابع قرض الحسنه داشته که میزان مصارف قرض الحسنه آن تا این تاریخ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.

صالحی پور ادامه داد: از مجموع مصارف قرض الحسنه این بانک مبلغ ۶۷۰ میلیارد تومان مطالبات بوده که ۶۰۰ میلیارد این مطالبات مربوط به بهسازی مسکن روستایی، ۳۵ میلیارد تومان مربوط به کمیته امداد، شش میلیارد تومان مربوط به بهزیستی و ۲۵ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج است.

وی با بیان اینکه با این شرایط بانک صادرات منابعی برای اختصاص به قرض الحسنه در اختیار ندارد اظهار داشت: تمام تفاهم نامه هایی که بانک صادرات با سازمان های بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید منعقد کرده است مشروط به وجود تعادل بین مصارف و منابع موجود در استان ها بوده است.

مدیر بانک صادرات لرستان: مرکز به ما اجازه بدهد تسهیلات پرداخت می کنیم

مدیر شعب بانک صادرات لرستان اضافه کرد: اگر از مرکز به ما اجازه پرداخت تسهیلات بدون توجه به تعدیل منابع و مصارف قرض الحسنه داده شود حتما این کار را انجام می دهیم ولی با شرایط موجود و با توجه به دستوری که داده شده است امکان پرداخت وجود ندارد.

صالحی پور ادامه داد: با این وجود و با توجه به وضعیت استان بانک صادرات لرستان در نظر دارد با اختیارات خود پنج درصد اعتبارات ابلاغی به این بانک برای پرداخت تسهیلات به مددجویان را تا پایان سال پرداخت کند.

استاندار لرستان خطاب به مدیر بانک صادرات: شما موظف به اجرای تعهدات خود هستید

این ارائه آمار از سوی مدیر شعب بانک صادرات لرستان باعث شد که استاندار لرستان بگوید ما از جنابعالی توقع نداشتیم قصه حسین کرد را برایمان تعریف کنی و افزود: همه ما این مسائل را می دانیم و نمی خواهم در مورد این مسائل داستان تعریف کنی بلکه می خواهم عملکرد امسال بانک را مطرح کنی.

بازوند خطاب به صالحی پور گفت: شما مدیر بوده و موظف هستی به تعهدات خود عمل کرده و حق مردم استان را تامین کنی، این چه ادبیاتی است که به کار برده و از منابع و مصارف خود می گویید.

مدیر بانک صادارت لرستان: ما تابع دستورات مدیریت ارشد بانک خود هستیم

مدیر شعب بانک صادرات لرستان گفت ما تابع دستورات مدیریت ارشد بانک خود هستیم که این حرف باعث شد استاندار لرستان عصبانی شده و بگوید شما همچنین تابع مدیریت ارشد استان خود نیز هستی در غیر اینصورت از فردا می توانید کنار بروید.

بازوند با بیان اینکه شما چه مدیری هستی که نمی دانی سهم عدالت متعلق به دولت است ادامه داد: شما برای این مدیر شده اید که دنبال گرفتن حق مردم باشید در غیر اینصورت تکلیف مردم چیست؟

استاندار لرستان خطاب به مدیر بانک صادارت: از فردا صبح دیگر سر کار نیاید

وی اضافه کرد: اگر نمی توانی به تعهداتی که بانک مرکزی برای شما تعیین کرده است عمل کنی رک بگویید که من قادر به انجام تعهد خود نیستم.

صالحی پور در پاسخ استاندار لرستان گفت: من صراحتا اعلام می کنم با توجه به عدم وجود منابع امکان پرداخت تسهیلات در بخش قرض الحسنه وجود ندارد.

استاندار لرستان از مدیر شعب بانک صادرات لرستان خواست از فردا صبح دیگر سر کار نیاید که وی در پاسخ گفت: من تابع دستورات شما نیستم که استاندار لرستان این مدیر را از جلسه اخراج کرد و از وی خواست دیگر حق رفتن به محل کار خود را ندارد.