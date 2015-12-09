به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به گزارشی از اقدامات صندوق کارآفرینی امید لرستان در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اشاره کرد و اظهار داشت: سهم ابلاغی صندوق کارآفرینی امید استان در پرداخت تسهیلات طی سالجاری ۲۵ میلیارد تومان بود که با پیگیری های استاندار لرستان این سهم به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۴۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در صندوق کار آفرینی امید طرح اشتغالزا مصوب شده است عنوان کرد: مبلغ مورد نیاز برای اجرای تعداد طرح های مصوب در این حوزه بیشتر از اعتبار ابلاغی به صندوق بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه ۶۲ درصد سهم ابلاغی به صندوق کارآفرینی امید استان برای پرداخت تسهیلات پرداخت شده است بیان داشت: میزان پرداختی های صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد طرح های اشتغالزا تا این تاریخ از سال حدود ۲۵ میلیارد تومان است.

آشتاب افزود: ما بقی سهم صندوق کارآفرینی امید استان برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در دست بررسی بوده و در مرحله تکمیل پرونده و ارزیابی طرح ها قرار دارد.

وی گفت: هزار و ۷۶۹ طرح اشتغالزا در کمیته اعتباری صندوق کارآفرینی امید استان مصوب شده است.