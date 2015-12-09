آغاز فروش ویژه تندر اتومات از یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خان کرمی در خصوص شرایط ویژه فروش تندر ۹۰ گفت: شركت ايران خودرو در راستاي عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود در پاسخ گويي به نياز اقشار مختلف هموطنان اقدام به عرضه تندر اتوماتيك با شرايط ويژه براي دو گروه از مشتريان خود كرده است.

معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو افزود: گروه اول مشترياني هستند كه به راحتي و آسايش خود در هنگام رانندگي اهميت داده و به دنبال راحتي بيشتر در ترافيك هاي شهري هستند. گروه دوم نيز مشترياني هستند كه به دليل مشكلات حركتي امكان استفاده از خودروهاي با گيربكس دستي را ندارند.

وی تصریح كرد: براي پاسخگويي به اين نياز، شركت ايران خودرو يكي از بهترين و با كيفيت ترين محصولات خود را با گيربكس اتوماتيك و با هديه ويژه (دو و نيم ميليون توماني) به مناسبت حلول ماه ربيع الاول عرضه كرده است، ضمن اينكه به منظور فراهم آوردن امكانات بيشتر براي مشترياني كه از ويلچر استفاده مي نمايند، معادل هزينه، تجهيزات بالابر اتوماتيك (تا سقف دوونيم ميليون تومان) به آنها پرداخت خواهد شد.

به گفته خان‌کرمی، در اين طرح براي كساني كه به صورت فوري اقدام به خريد تندر اتوماتيك مي كنند، دو و نيم ميليون تومان - هزينه تجهيزات بالابر اتوماتيك - و براي كساني كه به صورت قسطي خريد مي كنند، ۸۰۰ هزار تومان علاوه بر شرايط اقساطي ويژه از سوي ايران خودرو هديه در نظر گرفته مي شود.

وی با بيان اينكه همه هموطنان مي توانند در اين طرح فروش مشاركت كنند، اظهار كرد: متقاضيان مي توانند از ساعت ۱۰ صبح روز يكشنبه ۲۲ آذرماه با مراجعه به نمايندگي هاي مجاز سراسر كشور و پايگاه اينترنتي ايران خودرو به خريد تندر اتوماتيك با هديه ويژه مبادرت كنند.

خان‌کرمی با بيان اينكه قيمت نقدي تندر اتوماتيك ۴۷۱ ميليون و ۹۶۰ هزار ريال است كه در اين طرح با قيمت نهايي ۴۴۶ ميليون و ۹۶۰ هزار ريال به فروش مي رسد، افزود: براي خريد اقساطي اين محصول نيز مبلغ پيش پرداخت ۱۹۲ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال تعيين شده است و زمان سرسيد چكها ۲۰ ماهه، شامل چهار چك پنج ماهه با سود ۱۴ درصد و پيش پرداخت ۱۹۵ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال و ۳۰ ماهه شامل پنج چك شش ماهه با سود ۱۶ درصد است.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با اشاره به اينكه تندر اتوماتيك مجهز به يكي از بهترين گيربكسهاي اروپايي است به نتايج ارزيابي كيفي شركت بازرسي استاندارد اشاره كرد و گفت: اين تندر ايران خودرو بهترين و ارزنده ترين خودروي اتوماتيك بازار ايران در محدوده قيمت زير ۵۰ ميليون تومان است كه با همكاري شركت رنو و بهره گيري از فناوري اروپايي در توليد گيربكس‌هاي اتوماتيك توليد شده و با شرايط ويژه مورد استقبال مشتريان قرار گرفته است.