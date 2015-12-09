یار هیچ گروه و جناحی در انتخابات نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر چهارشنبه در نشست با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های شهرستان کنگان اظهار داشت: دانشگاه محل تغییر و تحول است؛ دانشگاه محل سوال و نقد است.

جمشیدی در خصوص راه‌هایی انتقال آسان مسائل و مشکلات دانشجویان به فرمانداری، پیشنهاد داد: باید نمایندگانی از طرف دانشگاه به عنوان یک تشکل یا کارگروه، مسائل و مشکلات دانشجویان را به فرمانداری منتقل کنند.

وی در ادامه گریزی به موضوع انتخابات زد و خاطرنشان کرد: مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی باید با خیالی راحت و حضوری حداکثری پای صندوق‌های رای بیایند.

فرماندار کنگان اظهار داشت: انتخابات یک جشن ملی است و لذا نباید پس از انتخابات شاهد کدورتی میان گروه های مختلف مردمی باشیم.

جمشیدی اطمینان داد: ما در انتخابات یار سیاسی هیچ گروه و جناحی نخواهیم بود و فقط به عنوان دولت مجری انتخابات هستیم.

وی ضمن اشاره به این مطلب که ما امانت‌دار رای مردم خواهیم بود، هشدار داد: چنانچه مدیری از مجموعه ما در جریان انتخابات، علیه یا در دفاع از کاندیدایی عمل کند، جایی در شهرستان نخواهد داشت و با وی برخورد سختی خواهیم کرد.