رئیس جمهور وارد مشهد مقدس شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحانی ظهر پنجشنبه با سفر به مشهد مقدس در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال رسمی استاندار، امام جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی هدف از سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی را زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و همچنین بررسی وضعیت برنامه های عمرانی و اقتصادی با حضور ایشان عنوان کرد.

علیرضا رشیدیان برگزاری جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان با حضور رئیس جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت و همراه ایشان را از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر عنوان کرد.

اولین هدفم از سفر به خراسان رضوی تشرف به مرقد امام رضا(ع) است

رییس‌ جمهور هدف از سفر به مشهد را تشرف به مرقد امام رضا(ع) عنوان کرد و گفت: طی این سفر، آخرین وضعیت برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس‌ جمهور در گفت وگویی با خبرنگاران در فرودگاه شهید هاشمی نژاد، هدف از سفر به استان خراسان رضوی را تشرف به مرقد مطهر امام رضا(ع) در این ایام نورانی و بررسی شرایط استان عنوان کرد و اظهارداشت: تشرف به زیارت مرقد مطهر امام هشتم(ع) برای همه مردم ایران افتخاری بزرگ است، چرا که ما هر چه داریم از لطف اهل بیت و بویژه امام رضا(ع) است.

روحانی ‌گفت: همچنین طی این سفر، آخرین وضعیت برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی استان خراسان رضوی در جلسه شورای اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌هایی که در آخرین سفر به این استان، وعده انجام آنها داده شده بود، مشخص شود.

شماری از اعضای هیئت دولت، رییس جمهوری را در این سفر همراهی خواهند کرد.