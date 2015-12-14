۲۲۸ تیم عملیاتی در کولاک و برف در استان قزوین امدادرسانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی یکشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: به پدیده النینو باید نگاه کارشناسی داشته باشیم تا غافلگیر نشویم و با برنامه ریزی، مدیریت مناسب و هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای مقابله با پیامدهای آن آمادگی کامل داشته باشیم.

گروسی بیان کرد: قبل از بارش ۱۴ آذرماه امسال هشدار لازم برای آمادگی دستگاهها داده شده بود و پس از بارش شدید برف و کولاک و بسته شدن محورها با تشکیل جلسه بحران امکانات لازم برای امدادرسانی بسیج شد.

سرپرست مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: کولاک آذرماه امسال در طول ۴۴ سال گذشته بی سابقه بود و علیرغم آنکه در امداد رسانی و نجات جان مسافران نقص و ایرادهایی مشاهده شد اما کار بزرگ و کم نظیری صورت گرفت و با انسجام تیمی توانستیم از بحران عبور کنیم.

وی اضافه کرد: در این عملیات امداد و نجات جاده ای ۲۲۸ تیم عملیاتی با اعزام ۸۹۴ نفر شرکت کردند و با ۶۲ دستگاه آمبولانس، ۳۵۷ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و نمک پاش، ۱۴ دستگاه ست نجات بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۴ نفر امدادرسانی شدند.

گروسی اظهارداشت: در این ایام ۹ هزار و ۲۹۱ نفر اسکان اضطراری و یک هزار و ۷۲۴ نفر اسکان موقت داده شدند و با توزیع ۱۳ هزار و ۴۰ تخته پتو، چهار هزار و ۶۵۰ بسته غذا، ۱۶ هزار قرص نان و ۳۷ هزار و ۱۶۴ وعده غذایی بین حادثه دیدگان کار امداد رسانی بخوبی انجام شد.

وی بیان کرد: برآورد خسارت آسیب دیدگان و تجهیزات استان، سوخت رسانی بموقع به خودروها و شناسایی نقاط ضعف و قوت از دیگر کارهای انجام شده است.

گروسی گفت: در این حادثه که تجربه موفقی بود توانستیم نقاط ضعف را نیز شناسایی کنیم که با رفع آنها باید در حوادث آینده بهتر عمل کنیم که کمبود آمبولانس کمک دار، ماشین آلات سنگین برای برفروبی، نقص فنی خودروها و یخ زدن سیستم سوخت رسانی، کمبود آموزش های تخصصی در مدیریت بحران، دخالت مدیران غیر مسئول از مشکلاتی است که باید برطرف شود.

مدیر بحران استان یادآورشد:ضعف پلیس راه استانهای معین در کنترل تردد محورهای مواصلاتی منتهی به قزوین، نداشتن شناخت کافی برخی از مدیران از امکانات موجود از دیگر موانع امداد رسانی مطلوب است که باید برای رفع آن تلاش کنیم.

گروسی تصریح کرد: برگزاری مانور دور میزی، دپوی کافی جیره خشک و سایر اقلام مورد نیاز در بحران در شهرستانها، برگزاری دوره های آموزشی، جمع آوری بانک اطلاعاتی از امکانات و تجهیزات موجود شهرستانها، خرید ماشین آلات سنگین و خودروی کمک دار، هماهنگی برای اسکان و تامین هزینه های جاری برای سوخت و هماهنگی دستگاههای اجرایی باید در دستور کار آینده مدیریت بحران قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج در بحران آب و هوایی و کولاک شدید در استان بسیار مناسب بود و توانستیم از این حادثه که در ۴۴ سال اخیر بی سابقه بود موفق خارج شویم.

در این جلسه فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران هم دیدگاههای خود را در خصوص امدادرسانی بهتر مطرح کردند.