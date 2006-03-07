ارائه گزارش عملكرد دولت عراق به آيت الله سيستاني

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه القدس العربي، احمد چلبي معاون نخست وزيرعراق روزگذشته با آيت الله سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق ديداركرد.

چلبي به خبرنگاران گفت: ما به محضرآيت الله سيستاني مشرف گشتيم و نتايج فعاليت هاي سياسي و عملكرد دولت و همچنين اقدامات گذشته اين دولت را خدمت ايشان ارائه داديم.

معاون نخست وزيرعراق افزود: مانند هميشه آرا و نظرات آيت الله سيستاني درتمام اموري كه مورد اهتمام ملت عراق است، درست و صحيح بود.

چلپي درباره برخي اعتراضها به نامزدي ابراهيم الجعفري براي نخست وزيري آتي عراق خاطرنشان كرد: جعفري كسي است كه ائتلاف عراق يكپارچه بزرگترين فراكسيون پارلمان عراق، وي را براي برگزيده و به نظر من رسيدن به ساختاردولتي امري ضروري است و حكومت همانطوري كه مي دانيد فقط متشكل ازنخست وزيرنيست، بلكه شامل رئيس جمهوري و رئيس پارلمان و نمايندگان و وزرا است.

اين درحالي است كه درروزهاي اخيرهيئتي از فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه و يك عضو ائتلاف كردستان با آيت الله سيستاني درنجف اشرف ديدار كردند.

درعين حال جلال طالباني رئيس جمهوري عراق روزگذشته موعد تشكيل اولين جلسه پارلمان عراق را يك شنبه آينده 21 اسفند اعلام كرد.

مسعود بارزاني رئيس اداره محلي كردستان عراق تاكيد كرده است كه هيچ اختلاف عميقي ميان كردها و ائتلاف عراق يكپارچه وجود ندارد.

ائتلاف عراق يكپارچه نيز تاكيد كرده است كه تسليم فشارها و درخواستها براي تغيير نامزد معرفي شده براي نخست وزيري دولت آتي(ابراهيم الجعفري) نخواهد شد.