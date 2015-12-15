به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه‌شنبه در نشست با مدیر عامل صندوق کارآفرینی و امید کشور اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در استان بوشهر و به تبع آن در شهرستان دشتی موجی از نشاط و امید در دل مردم زنده شد.

وی افزود: علی‌رغم مشکلات عدیده در سطح شهرستان که ناشی از پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات پیمانکاران بود، اقدامات ارزنده و خوبی برای توسعه شهرستان صورت گرفت که در این راستا تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام با رویکرد توسعه‌ای به بهره‌برداری رسید.

مهرجو بیان کرد: در حال حاضر در حوزه‌های مختلف به‌ویژه بهداشت و درمان، عمران شهری و روستایی و آب توجه خوبی صورت گرفته است و اعتبارات اختصاص یافته نسبت به گذشته رشد چمشگیری داشته است.

وی افتتاح مجتمع های آبرسانی، رفع ۱۹ کیلومتر نقاط حادثه خیز جاده‌ای و تغییر مبلمان شهرها را از مهمترین اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر در این شهرستان عنوان کرد.

فرماندار شهرستان دشتی یادآور شد: دشتی با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر، از نظر وسعت دومین شهرستان استان است که ۷۰ درصد این جمعیت در شهرها سکونت دارند.

وی با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیت و پتانسیل بالایی در بخش‌های مختلف برخوردار است، تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های خوب این شهرستان همجواری آن با دریا است که نقش بسزایی در صادرات مواد معدنی، بخش کشاورزی، صنایع دستی و عبا بافی دارد.

مهرجو بیان کرد: این شهرستان در حوزه معادن نیز از ظرفیت خوبی برخوردار است به طوری که ۲۵ درصد معادن استان بوشهر در شهرستان دشتی وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی زیرساخت‌های روستایی شهرستان کامل است ولی از نظر اشتغال مشکلاتی وجود دارد که نیاز است با ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمینه اشتغال جوانان جویای کار فراهم شود.

فرماندار دشتی احداث صنایع تبدیلی را یکی دیگر از ظرفیت‌های این شهرستان عنوان کرد.