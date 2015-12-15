۷۰۰۰ هکتار از اراضی کشور زیر کشت پاییزه چغندر قند رفت

عباس کشاورز در حاشیه افتتاح هشتمین نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت های کشاورزی که صبح امروز، در کرج برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «وضعیت اصلاح الگوی کشت در برنامه ششم توسعه چگونه است»، گفت: برنامه ششم توسعه تا دو هفته دیگر از سوی دولت به مجلس ارسال می شود. در پیش نویس برنامه، برای تحقق مدیریت آب اصلاح الگوی کشت مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید اصلاح الگوی کشت در راستای حمایت از محصولات باشد، گفت: از دو سال گذشته این مهم در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و برخی از برنامه ها به نتیجه رسیده است.

از کشت برنج در غیر از گیلان و مازندران حمایت نمی کنیم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از کشت برنج در غیر از استان گیلان و مازندران حمایت نمی کنیم و به برنج کاران سایر استان ها تسهیلاتی از قبیل وام تعلق نمی گیرد و بیمه نیز شامل حال شان نمی شود.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم برای اصلاح الگوی کشت را انتقال بخشی از تولید چغند قند از بهاره به پاییز دانست و گفت: این مهم از دو سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر در هفت هزار هکتار از اراضی ۹ استان کشوراین محصول کشاورزی کشت می شود.

کشاورز بیان کرد: خوزستان، ایلام، کرمانشاه، خراسان رضوی و استان فارس جزو استان هایی هستند که در آنها به صورت عمده کشت پاییزه چغندر قند انجام می شود.

وی معرفی ارقام جدید برای کشت را یکی دیگر از اقدامات این معاونت در راستای اصلاح الگوی کشت دانست و افزود: ۶ رقم جدید به کشاورزان معرفی شده است که بخش اعظم این ارقام در گروه علوفه ای هستند.

کشاورز در ادامه با تاکید بر اینکه کشاورزان از ارقام جدید کوتاه مدت و میان رس استقبال خوبی کرده اند، گفت: رقم ذرت، تاج خروسی علوفه ای و چغندر علوفه ای آب کمتری نیاز دارد و علوفه خوبی تولید می کند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که کشاورزان برنامه های اصلاح الگوی کشت را بپذیرند، گفت: منعی برای تولید وجود ندارد ولی سیاست وزارتخانه از کشاورزان حمایتی است. برنامه ها به شکل منطقی با کشاورزان مطرح شده است و آنها نیز پذیرفته اند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در سال جاری ۵۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت برنج کاهش داشته است، گفت: این مهم به دلیل کمبود آب و تجدید نظر کشاورزان در کاشت محصولات بوده است.