کتاب «یلدا» رونمایی شد/ بیان جزئیاتی درباره شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب فرشته، مراسم رونمایی از کتاب «یلدا» نوشته علی بلوکباشی عصر دوشنبه ۲۳ آذر با حضور ناصر تکمیل همایون و نویسنده اثر در شهر کتاب فرشته برگزار شد.

حسن باستانی راد در ابتدای این برنامه از چگونگی گردآوری و تهیه و تنظیم این اثر صحبت کرده و گفت: جدای از اینکه جامعه ما تا حدودی از فضای کتاب و کتابخوانی تا حدودی فاصله گرفته است اما مهم تر از این امر زحماتی است که برای تهیه یک کتاب صورت می گیرد اما متاسفانه نادیده گرفته می شود. چند روز پیش از نشریه ای در شهر ما با من تماس گرفته شد که در خصوص اینکه به مناسبت شب یلدا مطلبی چاپ کنند و از من مشورت می خواستند، بلافاصله به فکرم رسید که به واقع اگر کتاب دکتر بلوکباشی منتشر نمی شد چه منبع کامل و جامعی در این باره وجود داشت.

وی افزود: به واقع جشنی هزاران ساله که با فرهنگ این مرز و بوم ارتباط دارد و همواره توسط مردم برگزار شده بسیار ارزشمند است و باید بیش از این ها روی آن کار شود، و این وظیفه بر عهده ماست که در کنار تولید و فروش کتاب این آگاهی را در مردم ایجاد کنیم. در روند تولید این کتاب کار اصلی بر عهده شخص دکتر بلوکباشی بود. کتاب قرار بود سال گذشته و هم زمان با شب یلدا چاپ شود اما مقدور نشد. در نهایت باید گفت چیزی غیر از عشق و علاقه به ایران و فرهنگ ایران زمین نمی توانست سبب انتشار این کتاب شود.

تکمیل همایون با اشاره به کتاب «یلدا» گفت: آقای باستانی با هوشمندی از همکارانی که در پشت تهیه و انتشار این کتاب نقش داشتند یاد کرد. کارهایی که به واقع قابل تقدیرند. اما به هر طریق قافله سالار این اثر و راهنمای رسیدن به این مهم دکتر بلوکباشی هستند.

پس از صحبت های تکمیل همایون، علی بلوکباشی نویسنده کتاب، سخنانی را در باب کتاب «یلدا» بیان کرده و گفت: اولین کتابی که در مجموعه از ایران چه می دانید نوشتم، «نوروز؛ نوزایی آفرینش» بود. همان زمان اندیشه نوشتن کتاب شب یلدا به ذهنم رسید و نخستین باری که درباره یلدا صحبت کردم در بنیاد ایران شناسی بود.

سرزمین هایی که چهار فصل دارند، چهار نوروز دارند

بلوکباشی در خصوص ریشه واژه میلاد گفت: میلاد واژه ای سریانی است که به زبان عبری رفته است. اولین بار ابوریحان بیرونی بیان می کند که میلاد کبیر در بیست پنجم کانون اول مطابق با بیست و پنج دسامبر است که ما آن را یلدا گرفتیم که شب آغاز زمستان است که البته شب آغاز زمستان بیست و یک دسامبر است و مطابق با اول دی ماه خورشیدی است. با قرائنی که در دست است چنین جشنی مربوط به روستاییان بوده است؛ روستاییانی که کشاورز و دامدار بودند و این جشن درست زمانی که فصل عوض می شد و در آغاز زمستان برگزار می شد. اصولا در تمامی سرزمین هایی که چهار فصل مشخص دارند، چهار نوروز نیز دارند و آن را جشن می گیرند. ایرانی ها نیز در آغاز بهار نوروز را دارند، در تابستان تیرگان، در پاییز مهرگان و در زمستان یلدا.

این محقق در ادامه گفت: آیین های تیرگان و مهرگان به جز در پاره ای از فرهنگ ها باقی نمانده ولیکن نوروز و یلدا پایدار باقی مانده اند. نخستین اشاره به آیین یلدا پیش از زرتشت است.