ورود به محدوده زوج و فرد از اول دی ۲۰ هزار تومان جریمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران درباره برنامه های پلیس راهور ویژه محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد اظهار داشت: از ۲۲ فروردین ماه امسال دوربین های ثبت تخلف در محدوده زوج و فرد فعال شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله نیاز به اطلاع رسانی ویژه همه استفاده کنندگان از وسایل نقلیه و تعیین سقف جریمه ورود به محدود زوج و فرد، اعمال جریمه برای خودروهای متخلفی که بنا به هر دلیلی وارد این محدوده می شوند، صورت نمی‌‌گرفت، اما با انجام زیرساخت های مختلف از اول دی ماه امسال دوربین های ثبت تخلف برای خودروهایی که فاقد مجوزهای لازم برای ورود به محدوده طرح هستند جریمه ۲۰ هزار تومانی را لحاظ خواهد کرد.

وی افزود: از ۲۲ فروردین ماه تاکنون هیچ جریمه ریالی برای متخلفان صادر نشده و همه قبوض جریمه ای که برای رانندگان ارسال شده و بالغ بر یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار برگ بوده است، جنبه ارشادی داشتند.

حسینی ادامه داد: این قبوض به صورت پیامک یا به صورت تسلیمی به رانندگان پرداخت شده بود و بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت.

روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد انجام می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد انجام می شود و انتظار می رود عدد ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد از اول دی ماه با توجه به در نظر گرفتن جریمه ریالی کاهش پیدا کند.

حسینی در ادامه در مورد نحوه تردد خودروهایی که پلاکشان با روز تردد همخوانی ندارد، اظهار کرد: در آن روز رانندگان نباید از وسیله شخصی خود استفاده کنند بلکه باید از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. حمل و نقل عمومی توسعه یافته تا جایی که در بحث گسترش ایستگاه های مترو شاهد رشد خوبی بودیم. جدا از آن نیز اتوبوسرانی خطوط جدیدی را در قالب خطوط اتوبوس های تندرو بی آر تی فعال می کند، به طور مثال به زودی خط ویژه در خیابان مطهری و خیابان شهید بهشتی خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه شخصی آغاز به کار خواهد کرد. با گسترش این خطوط و استفاده از مترو و بی آر تی امیدواریم استفاده از خودروهای شخصی کاهش پیدا کند.

وی گفت: هیچ نوع فعالیتی نمی تواند مجوز برای تردد در محدوده های مختلف ترافیکی را شامل شود تنها مجوز ورود به محدوده زوج و فرد در همه روزها در حال حاضر داشتن مجوز طرح ترافیک است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چرا وقفه ۹ ماهه در استفاده از دوربین های ثبت تخلف در محدوده زوج و فرد ایجاد شد، توضیح داد: در تمام این مدت دوربین ها فعال بود و تخلفات ثبت شده را اعلام می کرد. برای ما در مقام پلیس راهور مهم این بود که این سیستم را با اعتماد و قابلیت بالا اجرایی کنیم. از سوی دیگر، از آنجایی که اطلاع رسانی در امر ثبت جریمه در محدوده زوج و فرد به کندی صورت گرفته بود، با ارسال قبض های جریمه جمعیت آماری زیادی را از ثبت چنین دوربین هایی آگاه کردیم.

۵۰ درصد ورودهای غیرمجاز از ۱۰ معبر اصلی اتفاق می افتد

حسینی افزود: نزدیک به ۵۰ درصد ورودهای غیرمجاز به محدوده زوج و فرد بنا بر آماری که همکاران بنده اعلام کردند از ۱۰ معبر اصلی اتفاق می افتد.

وی با اعلام اینکه معابر بزرگراهی در بزرگراه شهید فیاض، همت، امام علی و سبلان جزو محدوده های پرتخلف برای ورود به محدوده زوج و فرد هستند، خاطرنشان کرد: سعی داریم در این نقاط کار بیشتر و فیلترهای کنترلی قوی تری را اعمال کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اعلام اینکه طرح زوج و فرد ۲ منظوره است، گفت: این ممنوعیت تردد هم برای کنترل ترافیک اعمال می شود و هم سعی داریم با ممنوع کردن تردد خودروها در کاهش آلودگی هوا نیز سهمی داشته باشیم.

کیفیت صدور مجوز ورود به طرح ترافیک در سال ۹۵ نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده است

حسینی اظهار کرد: از آنجایی که تا چند وقت دیگر ثبت نام برای طرح ترافیک سال ۹۵ اعمال می شود و شهرداری و پلیس راهور برای کنترل محدوده طرح و همچنین کاهش میزان آلایندگی برنامه های ویژه ای را در دستور کار دارد، اما از همین جا اعلام می کنم تا جایی که بنده اطلاع دارم کیفیت صدور مجوز ورود به طرح ترافیک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ هیچ تغییری نکرده و با همین کیفیت به متقاضیان ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره چگونگی کنترل مبادی پرتخلف برای ورود به محدوده زوج و فرد بیان کرد: دوربین ها قابلیت ثبت تخلف ورود به محدوده زوج و فرد را دارند. نیازی به هیچ ساز و کار ویژه و یا استفاده از نیروی فیزیکی و افزایش توان فیزیکی در این معابر نیست. فقط رانندگان مطلع باشند از ابتدای دی ماه دوربین های ثبت تخلف به ازای هر ساعت ورود در محدوده زوج و فرد جریمه ۲۰ هزار تومانی را برای خودروهای متخلف اعمال می کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: خروج از محدوده زوج و فرد شامل جریمه نمی شود، اما خروج از محدوده طرح ترافیک اگر پلاک مغایر ساز و کارهای لازم باشد، مشمول جریمه خواهد شد.

توقف ۴۰ هزار خودرو به دلیل بدحجابی

حسینی در مورد برخورد پلیس راهور با بدپوششی و بی‌حجابی در خودروها نیز گفت: پلیس راهور بر اساس تکلیف قانونی و دستوری که از سوی فرمانده ناجا دارد با هرگونه مظاهر علنی فساد در پوشش بد، آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و استفاده از شیشه های دودی با غلظت بالای ۴۰ درصد با جدیت برخورد می کند تا جایی که بر اساس آمارهای موجود تاکنون ۴۰ هزار دستگاه خودروی سواری به دلیل عدم رعایت موارد اعلام شده از سوی ماموران تذکر گرفته و متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا استفاده از شیشه دودی مصوبه قانونی دارد؟ افزود: استفاده از شیشه دودی با غلظت بیش از ۴۰ درصد به گونه ای که از بیرون خودرو داخل آن مشخص نباشد، تخلف محسوب می شود و مشمول پرداخت جریمه ۵۰ هزار تومانی است و راننده باید نسبت به امحای تلق دودی از شیشه اقدام کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: برخی از خودروهای وارداتی دارای شیشه های دودی هستند، برای کارشناسی میزان غلظت دودی بودن شیشه خودروها کارشناس تصادفات و کارشناسان پلیس راهور توانایی تعیین میزان غلظت را دارند و اگر تشخیص دهند شیشه‌ای فراتر از استاندارد دودی شده حتما مالک خودرو باید نسبت به تعویض شیشه های آن اقدام کند.

حسینی درباره خودروهای مسافربر شخصی نیز توضیح داد: بنا بر آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی مسافرکشی با خودروهای شخصی خلاف محسوب می شود. پلیس نیز موظف به برخورد با متخلفان است، اما در بعضی موارد ما مسافربرهای شخصی را تشویق می کنیم تا پروسه جابجایی مسافران را تسهیل بخشند و از ازدحام مسافر در مبادی ورودی و خروجی جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: تاکسی ها نیز مجازند در حوزه استحفاظی خودشان کار کنند اگر تاکسی ها بدون برگه مرخصی از شهر خارج شوند شامل جریمه شده و با آنها برخورد می شود.

۱۳ میلیون خودردو به صورت روزانه در محدوده شهر تهران تردد می کنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ میلیون خودرو به صورت روزانه در محدوده شهر تهران تردد می‌کنند، گفت: میزان تردد در محدوده زوج و فرد در طول یکماه ۵۰ میلیون تردد و به صورت روزانه روزی ۲ میلیون تردد ثبت شده است.

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره طرح LEZ نیز اظهار کرد: این طرح برای بازنگری مجدد به شورای عالی رفته و منتظر اعلام نتیجه هستیم. ما به عنوان پلیس راهور نظرات خود را اعلام کرده ایم و بنا بر مصوبات و دستورات لازم آن را اجرایی خواهیم کرد.

راه‌اندازی پلیس پلاک

وی درباره ترفندهای معمول که رانندگان برای دور زدن دوربین های محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد انجام می دهند، نیز گفت: برای برخورد با این ناهنجاری واحدی به عنوان پلیس پلاک در پلیس راهور ایجاد شده که وظیفه دارد با افزایش به هر نحو اقدام به دست کاری پلاک خودرو می کنند، برخورد کنند کارشناسانی که در این واحد مستقر هستند با آموزش هایی که دیده اند می توانند بلافاصله با رصد پلاک صحت و سقم آن را بررسی کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه خودرو با پلاک مخدوش را متوقف و بعد از اعمال قانون برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل داده و به دادگاه معرفی می کنند.

حسینی درباره تصادفی که شب گذشته در اتوبان همت به وقوع پیوسته بود و دلیل آن وجود یک چاله اعلام شده بود، گفت: اگر راننده ای در زمان و مکان تصادفی که به وقوع پیوسته است شامل خسارت شد و کارشناس تصادف اعلام کرد فلان دستگاه به دلیل اهمال کاری در ایجاد تصادف نقش دارد، راننده حادثه دیده می تواند با دریافت کروکی قضایی از واحد تصادفات نسبت به اعلام دعوای حقوقی و دریافت خسارت از واحد مربوطه اقدام کند. روزانه چندین پرونده در این باره تشکیل می شود و کارشناسان تصادف پلیس راهور با رانندگانی که مشمول خسارت شده اند، کاملا همکاری می‌کنند.