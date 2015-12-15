به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ داور از کشورهای ایران (۲ نفر)، فرانسه، پرتغال، دانمارک و فنلاند، ۲۷ فیلم راه یافته به بخش مسابقه بینالملل جشنواره «سینماحقیقت» را در ۲ گروه مستندهای «کوتاه و نیمه بلند» و مستندهای «بلند» قضاوت خواهند کرد.
اسامی این داوران به این شرح است:
* بخش مستندهای کوتاه و نیمه بلند
- احمد الستی: وی متولد سال ۱۳۲۷در مشهد و دارای مدرک دكتری زيباییشناسی سينما از دانشگاه ايالتی تگزاس در دالاس است. الستی یکی از مديران پروژه پل ۱ (تولید هفت فيلم كوتاه مستند و داستانی) و ۲ (هشت فیلم کوتاه مستند) پروژه مشترک موسسه آموزش عالی سوره بوده و در زمینه چاپ مقالات در مجلههای معتبر سینمائی از ۱۳۷۲ تا کنون فعالیت داشته است. از مسئولیتهای این مدرس سینما میتوان به عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر برگزاری برخی جشنوارههای سينمايی اشاره کرد.
- ژان فرانکو کورال: او موسس و دبیر جشنواره بینالمللی مستند «آنورو آبورو» است که از سال ۲۰۰۷ در پویندیمیه، کاناکای نیو کالدونیا برگزار میشود. کورال به عنوان نماینده فرهنگی رییس بخش شمالی این استان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ مشغول بوده است. همچنین وی به عنوان مدیر کتابخانه برنهایم، مدیر خانه کتاب، تصویر و صدا در نومیئا کاناکای نیو کالدونیا و دبیر فستیوال بینالمللی فیلم و داستان جنایی (نوآر) در گرونوبل فرانسه مشغول به کار است.
- آگوستو ام سیبرا: وی برنامهریز و منتقد هنری، موسیقی و سینمایی اهل کشور پرتغال است. از سال ۲۰۰۷ مسئول آرشیو ریسکوس/چشماندازهای جدید و برنامهریز جشنواره بینالمللی فیلم مستند لیسبون بوده است. سیبرا عضو هیات داوری فستیوالهایی چون کن، تسالونیکی، سن سباستین، تورین و تایپه نیز بوده است.
* بخش مستندهای بلند
- منوچهر طیاب: وی مستندساز مطرح سینمای ایران، متولد ۱۳۱۶در تهران، دانشآموخته رشته معماری از دانشگاه فنی وین و کارگردانی سینما، تلویزیون و طراحی صحنه از دانشکده سینمایی آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی وین است.
ساخت بیش از ۱۰۰ فیلم مستند از جمله سفال، ریتم، مسجد جامع اصفهان، چهلستون، عالی قاپو، مسجد شیخ لطفالله، ایران سرزمین ادیان، معماری دوران صفوی، معماری اسلامی ایران، اصفهان هندسهای در مقیاس انسانی، معماری دورانهای سلجوقی، ایلخانی و تیموری، وانگه روانجهان گله کرد، همراه باد در دل تنهایی کویر، دریای پارس، زاگرس، گاهواره تمدنی کهن، البرز، نقاشی ایرانی، پروازی دور بر بالهای خیال و دریافت جوایز متعدد داخلی و بینالمللی از جشنوارههایی چون برلین، وین و... از آثار و افتخارات اوست.
- لینا پاسانن: وی فعالیتش را به عنوان روزنامهنگار از سال ۱۹۸۸ در خبرگزاری فنلاند به عنوان خبرنگار ارشد و سپس به عنوان مفسر سیاسی پارلمان آغاز کرد. در سال ۱۹۹۳ به تلویزیون ملی فنلاند رفت و به عنوان گزارشگر، مفسر سیاسی و سردبیر جانشین و مجری بخش رسانه های این شبکه فعالیت کرد. سپس به عنوان مسئول بخش مستندهای این شبکه در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ مشغول به کار شد. زمانی که YLD شبکههای دیجیتالی جدیدش را تاسیس کرد، او به عنوان مسول برنامهریزی یکی از این شبکهها شد که بصورت ویژه به برنامههای فرهنگی، هنری و علمی میپرداخت. پاسانن تا نوامبر ۲۰۰۵ در این شبکه فعالیتش را ادامه داد و سپس به عنوان دبیر شبکه مستند اروپایی EDN کارش را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۸ او به YLD برگشت و برنامهریزی بخش فرهنگی این تلویزیون را در فنلاند به عنوان مشاور قدیمی به عهده گرفت.
- ژان دایی: او متولد کپنهاگ در سال ۱۹۷۵، برنامهریز و مدیر فروش شبکه تلویزیونی دانمارک و متخصص پخش فیلمهای مستند است. دایی کارشناسی ارشد مطالعات فیلم از دانشگاه کپنهاگ دارد و همچنین در زمینه مستند اروپایی تحصیل کرده است. او که از سال ۲۰۰۲ در شبکه تلویزینی دانمارک فعالیت داشته است به تجربههای ارزشمندی در حوزه تلویزیون جهانی و محصولات تلویزیونی دست پیدا کرده است. آخرین پست او در تلویزیون مسئولیت فروش و پخش آثار در بخش ملی و بینالمللی بوده است.
نهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» تا روز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴، از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۲۳ شب، در سینما فلسطین و سینما سپیده پذیرای عموم علاقمندان سینمای مستند خواهد بود. حضور در این جشنواره برای عموم آزاد و رایگان است.
