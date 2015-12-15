به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به مواد ۱۸۴ و ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: امسال، سالِ پایانی برنامه پنجم توسعه است و قرار است سال آینده نیز برنامه ششم اجرا شود.

وی ادامه داد: قرار بود دولت از ابتدای امسال لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه دهد که نه تنها ارائه نشده، بلکه بودجه ۹۵ را نیز که قرار بود تا ۱۵ آذر به مجلس بیاید، ارائه نکرده است و این عدول از قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه قبلی نیز در دستور بررسی قرار دارد، به نظر می‌رسد امکان بررسی همزمان بودجه ۹۵، برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های قبلی که دو هفته است بررسی آن شروع شده، وجود ندارد؛ ضمن اینکه نمی‌دانیم دولت چه زمانی بودجه را ارائه می‌کند و چه زمانی برنامه ششم را، چون بودجه باید بر اساس برنامه ششم تدوین و ارائه شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: هیات رئیسه مجلس این موضوع را بررسی و تدبیر کند، چرا که حداقل دو ماه زمان برای بررسی پیشنهادات برنامه لازم است و به نظر من امکان بررسی همزمان بودجه ۹۵، برنامه ششم و لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه وجود ندارد، چون در آستانه انتخابات مجلس نیز هستیم.

باهنر: کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی بودجه ۹۵ و برنامه ششم از الان تقسیم کار کنند

پس از تذکر نماینده مردم کرمان درباره تاخیر دولت در ارائه بودجه ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده گفت: اگر دولت می‌خواست طبق قوانین و مقررات عمل کند، شاید تا الان باید برنامه ششم تصویب می‌شد، اما مذاکرات و برجام این موضوع را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: از همین فرصت استفاده می‌کنم و از کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌خواهم برای بررسی بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه و لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه از هم‌اکنون تقسیم کار کنند که تا حد امکان اعضای این کمیسیون‌ها تکراری نباشند.

باهنر گفت: هرچند این موضوع منع قانونی ندارد، اما چون فرصت نمی‌شود، درخواست می‌کنم که تقسیم کار کنند تا با کمک هم کار را مدیریت کنیم و قدری جلو برویم.