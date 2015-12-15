به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی در همایش گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی که صبح امروز در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: باید فضای گفتمانی در دانشگاه ها در بحث علوم سیاسی ایجاد شود که جرات اندیشیدن پیدا کنیم و برق اسامی اشخاص بزرگ در دنیا چشم ما را کور نکند.

وی افزود: قدم اول تبدیل مواجهه نقلی و تعبدی به عقلی است. ما هنوز در مورد علوم سیاسی و دانشگاه ها که نقد می کنیم لاک پشتی جلو می رویم. امروز فلسفه سیاسی، دینی، اسلامی و شیعی جهان تغییر کرده است و امروز تمام اخبار اول رسانه های شرق و غرب مربوط به جهان اسلام، اتفاقات منطقه و به طور خاص ایران است.

ازغدی با بیان اینکه امروز از دید عملی کلی از خاکریزها فتح شده است، تصریح کرد: نیروی عمل کل قرارگاه غربی ها را بهم ریخته است. گفتمان جهان اسلام امروز تغییر کرده و تمام رژیم ها در حال سرنگونی هستند و ارتش آمریکا، اسرائیل، روسیه و کشورهای دیگر حواسشان به منطقه بوده و فضا و جهان عوض شده است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پارادایم علم سیاست تغییر کرده و جهان عوض شده است، اظهار داشت: اینکه امروز راجع به مفاهیم دهه ۴۰ و ۵۰ در دانشگاه‌ها بحث می کنیم، یک منگولیسم دانشگاهی است. دانشگاه و حوزه علی رغم تلاش های زیاد دچار منگولیسم هستند.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: دین و انقلاب الگوی امروز جهان را بهم ریخته اند. امروز در مقابل مساله بی حجابی که روزی به ایران و ترکیه وارد شده بود، حجاب به مناطق اروپایی صادر شده است. در پاریس و لندن دختران و پسران باحجاب شده اند.

رحیم پور ازغدی مشکل دیگر ما را عقب ماندگی در همه عرصه های علوم انسانی، سیاسی و اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: جرأت نقد وجود ندارد و عقب ماندگی ذهنی - تاریخی مشکلی است که گرفتار آن شده ایم. شاهد دیگر در تنبلی ما و شما این است که انقلاب فرانسه نهضت عظیمی در مباحث حقوق بشر دارد ولی کسانی که در این انقلاب آمده اند یک صدم انقلاب اسلامی ما هم نبوده اند.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ علم امروز، تاریخ علمی است که در اروپا نوشته شده است. غرب زرنگی کرد و آخر قرن ۱۹ و ۲۰ تاریخ تمدن را نوشت و اسم آن را تاریخ بشریت گذاشت و آن را به اسم بشریت تثبیت کرد. اسم چین، ایران و مصر که تاریخ زیادی دارد در آن نیست و تمام جهان حذف شده است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در علم سیاست چند نظریه پرداز اروپایی وجود دارد و این تاریخ علوم سیاسی جهان نامیده می شود. مشکل بزرگ ما، مشکل آزاداندیشی است و در برابر آزاداندیشی آکادمیک مانع وجود دارد که نمی توان با نقد و تکفیر آن را از بین برد و مانع را باید با علم و نظریه برداشت.

رحیم پور ازغدی عقل ورزی در علوم سیاسی اسلامی را معنادار عنوان کرد و افزود: باید از ابعاد مختلف شروع کنیم.

وی با طرح این سوال که برون‌داد رشته علوم سیاسی چیست؟ گفت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی چه چیزی را می خواهد تحویل جامعه دهد. باید دید برای کجا کادرسازی و آدم تربیت می کند.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اینکه می گویند نتیجه کار ما تبدیل چند میلیون دیپلم بی کار به چند میلیون فوق لیسانس بیکار بوده است، جزو گناهان کبیره شورای انقلاب فرهنگی، تصمیم گیرندگان علوم سیاسی و وزارت علوم است. مانع تفکر علمی دانشگاه این است که برخی می گویند مبانی سیاسی غربی، منسجم و استدالی است و این نگاه کسانی است که دانشگاه ندیده و فکر نکرده اند.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه این بیچاره ها یک دوره کوتاهی درباره علوم سیاسی حرف زده و رهایش کرده اند، اظهار کرد: مثلا بحث پوزیتیویسم را مطرح کرده و بعد پشیمان شده اند و حلقه وین به آن نقد اساسی وارد کرد. من دلم برای غرب می سوزد چون ما و غرب زدهایمان هر غلطی می کنیم به اسم غرب می زنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سکولاریسم در غرب انتخاب درستی بود و بهترین انتخاب در برابر کلیسا همین لیبرال دموکراسی است. اگر خدا دروغ است و حق و باطل وجود ندارد، بهترین انتخاب لیبرال دموکراسی است، اما وقتی در فرهنگی زندگی می کنیم که همه چیز هست بدترین انتخاب لیبرال دموکراسی است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مزایای قرون وسطی، مدرنیته و پست‌مدرن در فرهنگ اسلامی است و مضرات این سه در فرهنگ اسلامی نیست.

رحیم پور ازغدی تصریح کرد: افرادی که در دانشگاه های اروپایی و آمریکایی درس خوانده اند، داعشی می شوند و به این نگاه کنید که ریش مدل داعشی در دنیا مد شده است و به پیام این موضوع توجه کنید. یک زمانی امکان نداشت این حرف ها مد شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان علوم سیاسی غربی می گوییم ارزش گذاری و ایدئولوژیک است و علوم سیاسی غیر ایدئولوژیک در اروپا وجود نداشته است.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه امروز عمل مهم است و نه نظریه، افزود: لذا هم اکنون در دانشگاه ها وقتی از فلسفه سیاسی حرف می زنند، منظور تاریخ فلسفه سیاسی است. سیاست امروز یک مهارت است و فلسفه نیست.

رحیم پور ازغدی تصریح کرد: علوم سیاسی سکولاریزم به لحاظ نظری کامیاب نبوده است غربی ها مدعی هستند شهروند جامعه اروپایی وآمریکایی سیاسی است و اطلاعات دارد، اما اغلب آنها مسئولان خود را نمی شناسند و آنها کجا شهروند سیاسی هستند.