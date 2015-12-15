امداد رسانی به ۷۰۰ مسافر/ ۲ زن باردار از میان برف نجات یافت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: یک سامانه بارشی روز دوشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد که این سامانه در عصر روز دوشنبه هفته جاری فعال شد و بارش برف و باران در نقاط مختلف استان را سبب شد.

بارش برف تا بامداد امروز سه شنبه در استان چهارمحال و بختیاری ادامه داشت به طوری که بارش برف تردد را در جاده استان از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با مشکل مواجه کرد.

طی این مدت، نیروهای امدادی هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ساعات پرکاری را برای امداد رسانی و نجات مسافران و اهالی استان چهارمحال و بختیاری داشتند.

از نجات زن باردار تا امداد رسانی به مسافران در جاده ها از مهمترین اقدامات نیروهای امدادی هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در پی بارش برف طی این زمان بوده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ساعت های پر کاری را طی کردند معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری ساعت های پر کاری را طی کردند.

برومند جهانگیری عنوان کرد: از شب گذشته تاکنون به ۷۰۰ مسافر امداد رسانی شده است که از این تعداد ۲۸۷ نفر اسکان داده شده است.

وی با بیان اینکه اسکان مسافران در مدارس و مراکز دولتی وپایگاه های هلال احمر انجام شده است، عنوان کرد: غذا، پتو و لوازم ضروری در اختیار مسافران اسکان داده شده گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: بارش برف تردد در جاده های ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری را با مشکل مواجه کرده بود که بیشترین امدادرسانی به مسافران جاده بروجن - لردگان انجام شده است.

نجات دو زن باردار از میان برف

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری افزود: طی شب گذشته دو زن باردار که در برف مانده بودند توسط نیروهای امدادی هلال احمر نجات پیدا کردند و به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی تاکید کرد: یکی از زنان باردار در شهرستان اردل و دیگری در شهرستان کیار در برف گیر افتاده بودند که با کمک نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر نجات و سپس به بیمارستان ناغان انتقال داده شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در ادامه بیان کرد: همچنین طی شب گذشته دو نفر از اهالی شهر دشتک در ارتفاعات این منطقه برف گیر شده بودند که با کمک نیروهای امدادی کوهستان جمعیت هلال احمر نجات یافتند.

گردنه های سخت گذر کوهرنگ در حال بازگشایی است

بخشدار مرکزی کوهرنگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در جاده های شهرستان کوهرنگ به ویژه گردنه های سخت گذر به کندی انجام می شود.

فرزاد حسینی عنوان کرد: تردد در جاده های کوهستانی کوهرنگ بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: بارش برف تردد در گردنه های این منطقه را با مشکل مواجه کرده بود که هم اکنون خودروها راهداری در حال بازگشایی این گردنه ها و مناسب سازی تردد در این گردنه ها هستند.

خبرنگار :بهاره صمیمی