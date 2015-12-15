شهرک صنعتی مشگین شهر به حال خود رها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: متاسفانه مدیریت شهرک صنعتی مشگین شهر به شرکت خدماتی سپرده شده و این شرکت تعهدی را قبول نمی کند و عملا گذاشته و رفته است.

وی با بیان اینکه نبود مدیریت تمامی واحد های تولیدی را دچار مشکل کرده و از جمله در دریافت و هزینه کرد شارژ مشکلاتی را به وجود آورده است، متذکر شد: اینکه شهرکی به حال خود رها شود درست نیست و لازم است برای شهرک های صنعتی چاره اندیشی کنند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با وجود اصرار مدیریت شهرک های صنعتی به اعلام فعالیت این شرکت، شرکت عملا فعال نیست و باید فکری به حال شهرک مشگین شهر شود.

در این جلسه مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل نیز تاکید کرد: طبق قانون ما نمی توانیم در شرایط فعلی مدیریت این شهرک را به عهده گرفته و برای آن هزینه کنیم.

ابراهیم فریدی متذکر شد: انحلال فعالیت شرکت خدماتی باید در سازمان مرکزی مصوب می شد که مورد موافقت قرار نگرفت و در وضعیت فعلی طبق قانون باید چند بار فراخوان بزنیم و اگر شرکت اعلام فعالیت نداشت به سازمان مرکزی انعکاس دهیم.

وی افزود: اینکه واحدهای تولیدی فعالیت شرکت خدماتی را منحل کنند قانونا صحیح نیست و باید بر اساس روند ذکر شده اقدام کرد تا در نهایت اگر شرکت اعلام فعالیت نداشت ما درخواست کنیم تا مدیریت به ما سپرده شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان متذکر شد: بر اساس قانون شهرک صنعتی که ۵۰ درصد از زمین خود را واگذار کره و ۱۵ واحد تولیدی آن واگذار شده می تواند به شرکت خدماتی واگذار شود و متاسفانه این دو مورد نیز نیازمند بازنگری است.