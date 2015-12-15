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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

هیات تجاری سوئیس به ایران می‌آید

هیات تجاری سوئیس به ایران می‌آید

رئیس روابط اقتصادی دوجانبه و نماینده شورای فدرال در امور قراردادهای تجاری (SECO) سوییس، از سفر هیاتی تجاری از کشور متبوعش به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لوی آگوستی» در دیدار با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، در خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر هیات عالیرتبه دولتی و تجاری سوییسی در بهمن‌ماه سال جاری به تهران و دیدار با همتایان ایرانی بحث و مذاکره کرد.

همچنین ولی‌اله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در این دیدار با تاکید بر جایگاه سوییس در برنامه‌های تجاری ایران، گفت: ما آماده هستیم تا برای حضور هیات تجاری سوییس برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم تا حاصل این سفر برای هر دو کشور مثبت و سازنده باشد.

وی با اشاره بر توافق ایران و 1+5 خاطرنشان کرد: امیدوارم بهمن‌ماه و زمان سفر هیات تجاری سوییس به ایران، تحریم‌‌های اعمال شده علیه کشور ما به کلی حذف شود و مذاکرات هیات تجاری سوییس در همان زمان به نتایج عملیاتی بینجامد.

افخمی‌راد با تاکید بر روابط خوب دو کشور طی سال‌های پیش، تصریح کرد: ما همکاری خوب سوییس با ایران را در سال‌های گذشته فراموش نمی‌کنیم و هم اکنون نیز خواستار گسترش روزافزون روابط و حذف موانع تجاری دو کشور هستیم.

کد مطلب 3000681

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