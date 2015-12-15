به گزارش خبرگزاری مهر، «لوی آگوستی» در دیدار با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، در خصوص برنامهریزیهای لازم برای سفر هیات عالیرتبه دولتی و تجاری سوییسی در بهمنماه سال جاری به تهران و دیدار با همتایان ایرانی بحث و مذاکره کرد.
همچنین ولیاله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در این دیدار با تاکید بر جایگاه سوییس در برنامههای تجاری ایران، گفت: ما آماده هستیم تا برای حضور هیات تجاری سوییس برنامهریزیهای لازم را انجام دهیم تا حاصل این سفر برای هر دو کشور مثبت و سازنده باشد.
وی با اشاره بر توافق ایران و 1+5 خاطرنشان کرد: امیدوارم بهمنماه و زمان سفر هیات تجاری سوییس به ایران، تحریمهای اعمال شده علیه کشور ما به کلی حذف شود و مذاکرات هیات تجاری سوییس در همان زمان به نتایج عملیاتی بینجامد.
افخمیراد با تاکید بر روابط خوب دو کشور طی سالهای پیش، تصریح کرد: ما همکاری خوب سوییس با ایران را در سالهای گذشته فراموش نمیکنیم و هم اکنون نیز خواستار گسترش روزافزون روابط و حذف موانع تجاری دو کشور هستیم.
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