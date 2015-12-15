واردات بی رویه در شرایط پساتحریم به تولید آسیب می زند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زمانی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات تولید واحدهای صنعتی که با حضور رضا صفاری معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان در خانه صنعت و معدن قزوین برگزار شد، اظهارداشت: در برخی گفته های مسئولان تناقض هایی در حمایت از صنعت دیده می شود و در شرایطی که از حمایت تولید گفته می شود واردات بی رویه هم مطرح می شود.

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان قزوین اظهارداشت: در شرایط کنونی باید برای اشتغال کشور تدبیر کنیم و واردات بی رویه بزرگترین آسیب را به تولیدکننده و صنعتگر می زند و باید صدای صنعتگران توسط مسئولان شنیده شود تا دچار بحران بیشتر نشویم.

زمانی بیان کرد: در استان قزوین انبار بسیاری از کارخانه ها مملو از کالاهای تولید شده است که بازار ندارد اما در همین شرایط منطقی نیست به واردات بی رویه و کالاهایی که در کشور تولید می شود دامن بزنیم.

وی گفت: کسانی که از کیفیت کالای ایرانی صحبت می کنند باید به همه جوانب کار توجه داشته باشند و بدانند وقتی تسهیلات بانکی در ایران برای تولیدکننده با سود ۲۴ تا ۳۰ درصد داده می شود و دریافت ارزش افزوده ۹ درصدی، قدرت رقابت را کاهش می دهد نمی توان با تولید کنده خارجی رقابت کرد.

رئیس خانه صنعت استان قزوین تصریح کرد: فرسودگی ماشین آلات برخی کارخانه ها، تهیه مواد اولیه مرغوب، بالا رفتن هزینه تولید از مشکلات تولیدکنندگان است و اگر قادر به رقابت نیستیم باید دولت کمک کند تا قیمت تمام شده کالاها کاهش یابد.

سرمایه گذاران داخلی و خارجی مشارکت کنند

زمانی گفت: از مسئولان دولتی انتظار داریم در جذب سرمایه گذاران خارجی با مشارکت تولیدکنندگان داخلی اقدام کنند تا بتوانیم با تولید محصولات مشترک به صادرات هم کمک کنیم.

وی اضافه کرد: کمبود نقدینگی تولیدکنندگان را دچار چالش کرده و دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و با استفاده از ظرفیت این بخش برای رونق بخشیدن به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان و کشور برنامه ریزی کند.

زمانی اظهارداشت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که اگر بتوانیم با برنامه ریزی آن را در مسیر تولید بکار گیریم می توان کارهای بزرگی را سامان داد و شاهد رونق اقتصادی شد.

رئیس خانه صنعت استان تصریح کرد: تشکل های بخش خصوصی می توانند در تولید نقش مهمی ایفا کنند و اگر بتوانیم با ساماندهی مناسب از آنها استفاده مطلوب کنیم وضعیت بهتر می شود.